"У капронових колготках і без трусів": фанати висміяли Олю Цибульську за чудернацьке вбрання

Цибульська вирушила на світський захід в екстравагантному комбінезоні / instagram.com/cybulskaya

Співачка і телеведуча Оля Цибульська на церемонії нагородження премії Музична платформа України отримала нагороду за свій хіт Я не плачу.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото вбрання, яке створили для неї стилісти для цього заходу. Сама Цибульська залишилася в захваті від свого лука, і запропонувала передплатникам оцінити його від 0-10.

На жаль, оцінки виявилися вкрай невисокими. Шанувальники були доброзичливо налаштовані до самої артистки, проте вбрання вони розкритикували в пух і прах.

Вибір образу був і справді дуже оригінальним і креативним: суцільний комбінезон в пастельних тонах з жорстким корсетом, який підкреслив животик співачки, і напівпрозорі мереживні штани, з-під яких виднілося темна нижня білизна Цибульської.

У коментарях багато хто висловив жаль про те, що у співачки немає смаку.

Реклама

Цибульська неприємно здивувала фанатів сценічним образом / instagram.com/cybulskaya

читайте такожАбсолютно оголена Ольга Цибульська показала гарячі постільні кадри

Раніше своїм вбранням шокувала фанатів ексВІА Гра Тетяна Котова - співачка одягла піджак на абсолютно голе тіло.

Інші цікаві новини: