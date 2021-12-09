"У капронових колготках і без трусів": фанати висміяли Олю Цибульську за чудернацьке вбрання

Співачку прозвали жінкою, у якої немає смаку.
Співачка і телеведуча Оля Цибульська на церемонії нагородження премії Музична платформа України отримала нагороду за свій хіт Я не плачу.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото вбрання, яке створили для неї стилісти для цього заходу. Сама Цибульська залишилася в захваті від свого лука, і запропонувала передплатникам оцінити його від 0-10.
На жаль, оцінки виявилися вкрай невисокими. Шанувальники були доброзичливо налаштовані до самої артистки, проте вбрання вони розкритикували в пух і прах.
Вибір образу був і справді дуже оригінальним і креативним: суцільний комбінезон в пастельних тонах з жорстким корсетом, який підкреслив животик співачки, і напівпрозорі мереживні штани, з-під яких виднілося темна нижня білизна Цибульської.
У коментарях багато хто висловив жаль про те, що у співачки немає смаку.
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Раніше своїм вбранням шокувала фанатів ексВІА Гра Тетяна Котова - співачка одягла піджак на абсолютно голе тіло.
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