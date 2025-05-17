Війська РФ активізувалися на одному з напрямків: у ЗСУ розкрили плани Путіна

Окупанти проводять перегрупування сил і розвідувальні заходи.

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Росіяни намагатимуться окупувати острівну зону Дніпра - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Коротко:

Ворог проводить розвідку та перегрупування

Окупанти спробують захопити острівну зону Дніпра

Російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування та розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра. Про це заявили в Силах оборони півдня.

"На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні та розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра", - зазначено в повідомленні. відео дня

Також у ЗСУ додали, що ворожі сили продовжують завдавати ударів артилерією по прифронтових територіях Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Зокрема, за минулі 24 години зафіксовано понад 40 обстрілів по 21 населеному пункту.

Наступ Росії - що відомо:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що війська РФ почали наступальні дії на всіх напрямках. Заходи окупантів тривають уже декілька місяців. На Сумському напрямку ворог зосередив близько 67 тисяч військових.

Росія збирає війська для посилення наступу на сході України, повідомляли журналісти CNN. На думку співрозмовників каналу, ворог намагатиметься досягти максимального просування на фронті.

Літній наступ РФ фактично вже розпочався, сказав спікер ОТГ "Харків" Павло Шамшин. Противник накопичує сили, найближчим часом навряд чи слід очікувати перемир'я.

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