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Відмовитися від територій і не тільки: ЗМІ оприлюднили вимоги, які РФ висунула в Стамбулі

Альона Вороніна
17 травня 2025, 07:55оновлено 17 травня, 08:48
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Стало відомо, які ультимативні вимоги висунула країна-агресорка Росія Україні під час переговорів у Стамбулі.
Відмовитися від територій і не тільки: ЗМІ оприлюднили вимоги, які РФ висунула в Стамбулі
ЗМІ оприлюднили вимоги, які РФ висунула в Стамбулі/ колаж: Главред, фото: скрін YouTube

Коротко:

  • РФ висунула Україні в Стамбулі низку ультимативних вимог
  • Зокрема, країна-агресорка хоче, щоб Україна відмовилася від територій і претензій на репарації
  • Також Росія хоче, щоб на території України не було іноземних військ

Делегація країни-агресорки Росії під час переговорів у Стамбулі 16 травня озвучила українській делегації низку ультимативних вимог, серед яких, зокрема, відмова України від територій і претензій на репарації.

Російські представники зазначили, що Москва готова припинити вогонь лише за умови виконання цих вимог. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

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Згідно з інформацією Bloomberg, росіяни для початку мирного процесу, зокрема, хочуть щоб Україна:

  • закріпила нейтральний статус, без присутності іноземних військ і зброї масового ураження на своїй території;
  • офіційно відмовилася від вимог репарацій від Росії;
  • визнала анексію Криму та ще чотирьох регіонів, навіть попри те, що російські війська не контролюють їх повністю.

Представники РФ на переговорах заявили, що Володимир Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської і Запорізької областей і передасть їх під контроль Росії. Також Росія також вимагає міжнародного визнання всіх п’яти регіонів як частини РФ.

Переговори в Стамбулі – останні новини

Раніше Главред розповів, про що домовились і чого вимагали росіяни під час переговорів у Стамбулі 16 травня 2025 року. Росія та Україна домовилися про обмін полоненими та обговорили припинення вогню під час переговорів.

Також повідомлялося, що РФ висунула низку неприйнятних для України вимог – в МЗС розкрили подробиці. Українська делегація спокійно реагувала на позицію Росії, розповів Георгій Тихий.

Нагадаємо, у Clash Repor повідомили, що Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині. ЗМІ дізналися подробиці переговорів у Стамбулі.

Також повідомлялося, що Путін уникає Зеленського – Сибіга зробив гучну заяву після зустрічі в Стамбулі. Міністр розкритикував Москву за небажання домовлятися і відсутність реальних мирних кроків.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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