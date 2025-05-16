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"Рахунки заблоковано": користувачам ПриватБанку надходять "листи щастя"

Сергій Кущ
16 травня 2025, 19:24
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Клієнт розповів, що є клієнтом ПриватБанку вже близько 15 років.
Відгук ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Колаж Главред, фото: wikipedia.com

Ви дізнаєтеся:

Клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.

На порталі Мінфіну клієнт розповів, що є клієнтом ПриватБанку вже близько 15 років, користувався як рахунками фізичної особи, так і ФОП та до цього користувався банківськими послугами без зауважень.

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"Близько місяця тому отримав лист від ПриватБанку з проханням надати документи по бізнесу. Усі документи було надано, перевірено та погоджено банком. Після цього мені підтвердили, що все гаразд і можна продовжувати роботу. Однак сьогодні отримав повідомлення про те, що мої рахунки заблоковано в односторонньому порядку. Під час візиту до відділення банку мені повідомили, що це остаточне рішення і жодних пояснень не буде", - поділився клієнт.

Він зазначив, що на рахунках зберігалося понад 1 мільйон гривень в еквіваленті різних валют (проблем із виведенням поки що немає). Жодних підозрілих або сумнівних операцій він не проводив.
"Причину блокування мені не повідомили, а зробити якісь висновки самостійно - складно. Дуже розчарований такою політикою банку. Окремо хочу подякувати співробітнику відділення, який був дуже уважним і допоміг з усіма питаннями - це єдиний позитив у цій ситуації", - підсумував клієнт банку.

Відгук ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Робота банків - новини України

Нагадаємо, раніше користувачі ПриватБанку скаржилися на проблеми з платежами, блокуванням карт і зависанням переказів. Один клієнт стверджував, що банк блокує будь-які операції, навіть оплату за реквізитами, а підтримка не вирішує проблему. Інший заявив, що термінал прийняв 12 300 грн, але операцію скасувало з помилкою - кошти повернули тільки через шість днів.

Також користувачі ПриватБанку повідомляють про збої в терміналах самообслуговування під час обміну валют. За словами однієї з клієнток, банкомат видав помилку і не зарахував кошти, хоча ті були внесені.

Як повідомляв Главред, українцям масово надходять шахрайські повідомлення про "борг за кредитом" від імені "Ощадбанку", навіть тим, хто не є клієнтом банку. Зловмисники використовують фейкові чат-боти, щоб виманити персональні дані. У ЦПД закликають не переходити за посиланнями, не вводити дані та блокувати номери шахраїв.

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