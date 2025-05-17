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Багато загиблих і поранених, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині: деталі

Альона Вороніна
17 травня 2025, 08:32оновлено 17 травня, 09:06
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Поранених забрали до лікарні. За попередніми даними, удар був здійснений баражуючим боєприпасом "Ланцет".
Удар по автобусу возле Белополья на Сумщине
РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині/ колаж: Главред, фото: Національна поліція України, Сумська ОВА

Коротко:

  • Окупанти вранці 17 травня вдарили по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
  • Уже відомо по дев’ятьох загиблих, чотири людини поранені
  • На місця трагедії працюють поліція і рятувальники

Російські окупанти вранці у суботу, 17 травня, вдарили по рейсовому автобусу біля Білопілля в Сумській області. Автобус прямував до Сум.

Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей. Четверо людей отримали поранення, їх госпіталізували. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

відео дня

За попередньою інформацією, удар був здійснений баражуючим боєприпасом "Ланцет".

Спершу повідомлялося про вісьмох загиблих, однак згодом в Сумській ОВА повідомили, що кількість загиблих зросла до дев’яти.

"Кількість загиблих, на жаль, зросла до дев’яти людей. Внаслідок удару ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля загинули 9 людей, 4 – поранені. Автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у Сумській ОВА розповіли, що кількість постраждалих зросла до семи, троє з них – у важкому стані.

Удар по автобусу на Сумщине
Удар по автобусу на Сумщине/скрин

Дивіться відео коментаря із Сумської ОВА про удар окупантів по автобусу біля Білопілля:

У Національній поліції України зазначили, що російські окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. В поліції наголосили, що це не просто черговий обстріл – це цинічний воєнний злочин.

"Російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності", – йдеться у повідомленні.

В НПУ зазначили, що на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції.

"Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід. Усе для того, щоб кожен винний був знайдений і притягнутий до відповідальності. Вічна пам’ять загиблим. Швидкого одужання пораненим", – зазначається у повідомленні Нацполіції.

  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 14 травня РФ ударила балістикою по Сумах. Російські окупанти вдарили по об'єкту промисловості в Сумській громаді.

Нагадаємо, вранці 16 травня в Києві прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Уранці в п'ятницю, 16 травня, у Києві було чути звуки вибухів. Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО.

Також повідомлялося, що 16 травня РФ атакувала дронами Одещину – троє поранених, знищено будинок директора зоопарку. Вночі окупанти вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районах.

Крім цього, вдень 16 травня, поки тривали переговори України і РФ в Стамбулі, російські окупанти вдарили балістикою по одній з областей України.

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