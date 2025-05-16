Який вигляд має донька Цекало і сестри Віри Брежнєвої: уже 16 років

Цекало огидно вчинив із колишньою дружиною - він кинув її заради молодої художниці Дарини Ервін.

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Цекало кинув дружину з дітьми / Колаж Главред, фото ОК

Коротко:

Чому Цекало кинув сестру Віри Брежнєвої

Який вигляд мають діти Цекало

Російський продюсер українського походження Олександр Цекало, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну, має за плечима кілька шлюбів, а також дітей.

Зокрема, він був одружений з путіністкою та зрадницею Лолітою Мілявською, яка народила особливу доньку. Цекало пізніше говорив, що дитина не його і ніяк не брав участі в житті дівчинки.

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Цекало кинув Галушку заради художниці / Фото ОК

Однією з обраниць Цекало стала сестра української співачки Віри Брежнєвої Вікторія Галушка. Вони були в шлюбі з 2008 по 2018 рік. Ні свого весілля, ні розлучення подружжя не афішувало. За час спільного життя молодша сестра Віри Брежнєвої народила від продюсера двох дітей.

У 2008 році на світ з'явилася дочка Олександра, а через чотири роки - син Михайло. Але ні діти, ні спільна робота не змогли скріпити шлюб продюсера і блондинки. Розлучилися вони зі скандалом.

Цекало жахливо вчинив із дружиною / Фото ОК

Цекало кинув її заради молодої художниці-козашки Дарини Ервін. Продюсер забрав у колишньої дружини своє прізвище. Йому довелося звернутися до адвокатів і заплатити значну суму Вікторії, щоб вона змінила його прізвище. Олександр не скупився, оскільки йому було важливо, щоб тільки Ервін була за документами офіційно Цекало.

Дочка Цекало і Галушки / Фото Світські новини

До слова, днями Цекало вперше за довгий час заговорив про Галушку. І зробив це зневажливо, попередньо мокнувши і Віру Брежнєву. За його словами, на відміну від прекрасної Дарини в екс-дружині немає нічого видатного. "Навіть зараз її згадують хіба що як сестру псевдоспівачки", - сказав Цекало.

Дочка Цекало і Галушки / Фото Світські новини

Цікаво, що діти Цекало практично не спілкується зі своїми дітьми.

Син Цекало - рідкісне фото / Фото fedpress.ru

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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

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Хто такий Олександр Цекало? Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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