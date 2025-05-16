Який вигляд має донька Цекало і сестри Віри Брежнєвої: уже 16 років

Коротко:
- Чому Цекало кинув сестру Віри Брежнєвої
- Який вигляд мають діти Цекало
Російський продюсер українського походження Олександр Цекало, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну, має за плечима кілька шлюбів, а також дітей.
Зокрема, він був одружений з путіністкою та зрадницею Лолітою Мілявською, яка народила особливу доньку. Цекало пізніше говорив, що дитина не його і ніяк не брав участі в житті дівчинки.
Однією з обраниць Цекало стала сестра української співачки Віри Брежнєвої Вікторія Галушка. Вони були в шлюбі з 2008 по 2018 рік. Ні свого весілля, ні розлучення подружжя не афішувало. За час спільного життя молодша сестра Віри Брежнєвої народила від продюсера двох дітей.
У 2008 році на світ з'явилася дочка Олександра, а через чотири роки - син Михайло. Але ні діти, ні спільна робота не змогли скріпити шлюб продюсера і блондинки. Розлучилися вони зі скандалом.
Цекало кинув її заради молодої художниці-козашки Дарини Ервін. Продюсер забрав у колишньої дружини своє прізвище. Йому довелося звернутися до адвокатів і заплатити значну суму Вікторії, щоб вона змінила його прізвище. Олександр не скупився, оскільки йому було важливо, щоб тільки Ервін була за документами офіційно Цекало.
До слова, днями Цекало вперше за довгий час заговорив про Галушку. І зробив це зневажливо, попередньо мокнувши і Віру Брежнєву. За його словами, на відміну від прекрасної Дарини в екс-дружині немає нічого видатного. "Навіть зараз її згадують хіба що як сестру псевдоспівачки", - сказав Цекало.
Цікаво, що діти Цекало практично не спілкується зі своїми дітьми.
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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.
Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.
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Хто такий Олександр Цекало?
Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
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