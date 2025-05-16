Я кажу "так": Олександра Кучеренко поділилася дивовижною новиною

Коротко:
- Яку новину повідомила модель
- Кому вона сказала "так"
Українська відома модель і ведуча Олександра Кучеренко, яка зовсім нещодавно струснула українську медіаспільноту новиною про те, що розлучається зі своїм чоловіком Дмитром Комаровим, поділилася чудовою новиною.
На своїй сторінці в Instagram, модель і телеведуча написала, що нещодавно в Парижі вона підписала ексклюзивний контракт з відомим французьким агентством, яке представляє інтереси Моніки Белуччі.
"Зараз я кажу "так" новим можливостям, що дарує мені життя. Але при цьому мій фокус, як і завжди, залишається на головному - на сім'ї, професії та Україні. Адже навіть найяскравіші софіти Парижа не зможуть зігріти серце так, як тепло вдома", - пише знаменитість.
За словами моделі, за гарною обкладинкою моделі стоять роки роботи над собою, сотні кастингів і десятки годин на бюджетних зйомках. "Це точно не про хобі або про покрасуватися на фотках. Це про шалену працю, якою можна себе забезпечувати", - додала вона.
Кучеренко також поділилася професійними фотографіями, на яких вона виглядає справжньою красунею.
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Як повідомляв Главред, відома ведуча і модель Олександра Кучеренко розповіла шанувальникам, що побувала в Парижі і там знялася в рекламі. Кучеренко показала шанувальникам, як проходили зйомки, виявляється, вона брала участь разом із французьким пожежником.
А також після тривалої тиші український відомий співак Панас Буйний порадував шанувальників новиною - він почав роботу над новою піснею. Також Панас із гумором поділився власним вокальним лайфхаком: записувати вокал натщесерце - мовляв, так звучання виходить чистішим.
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Хто такий Олексій Кучеренко
Олексій Кучеренко - український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України у другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна - Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.
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