Я кажу "так": Олександра Кучеренко поділилася дивовижною новиною

Модель Олександра Кучеренко повідомила про те, що їй надійшла особлива пропозиція.

https://glavred.net/starnews/ya-govoryu-da-aleksandra-kucherenko-podelilas-shokiruyushchey-novostyu-10665365.html Посилання скопійоване

Олександра Кучеренко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександра Кучеренко

Коротко:

Яку новину повідомила модель

Кому вона сказала "так"

Українська відома модель і ведуча Олександра Кучеренко, яка зовсім нещодавно струснула українську медіаспільноту новиною про те, що розлучається зі своїм чоловіком Дмитром Комаровим, поділилася чудовою новиною.

На своїй сторінці в Instagram, модель і телеведуча написала, що нещодавно в Парижі вона підписала ексклюзивний контракт з відомим французьким агентством, яке представляє інтереси Моніки Белуччі.

відео дня

Олександра Кучеренко поділилася радісною новиною / Фото Instagram/aakucherenko

"Зараз я кажу "так" новим можливостям, що дарує мені життя. Але при цьому мій фокус, як і завжди, залишається на головному - на сім'ї, професії та Україні. Адже навіть найяскравіші софіти Парижа не зможуть зігріти серце так, як тепло вдома", - пише знаменитість.

Олександра Кучеренко поділилася радісною новиною / Фото Instagram/aakucherenko

За словами моделі, за гарною обкладинкою моделі стоять роки роботи над собою, сотні кастингів і десятки годин на бюджетних зйомках. "Це точно не про хобі або про покрасуватися на фотках. Це про шалену працю, якою можна себе забезпечувати", - додала вона.

Олександра Кучеренко поділилася радісною новиною / Фото Instagram/aakucherenko

Кучеренко також поділилася професійними фотографіями, на яких вона виглядає справжньою красунею.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як повідомляв Главред, відома ведуча і модель Олександра Кучеренко розповіла шанувальникам, що побувала в Парижі і там знялася в рекламі. Кучеренко показала шанувальникам, як проходили зйомки, виявляється, вона брала участь разом із французьким пожежником.

Олександра Кучеренко / інфографіка: Главред

А також після тривалої тиші український відомий співак Панас Буйний порадував шанувальників новиною - він почав роботу над новою піснею. Також Панас із гумором поділився власним вокальним лайфхаком: записувати вокал натщесерце - мовляв, так звучання виходить чистішим.

Вас може зацікавити:

Хто такий Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко - український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України у другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна - Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред