Євробачення-2025 гранд фінал: де і коли дивитися

Є кілька платформ, які транслюватимуть фінал Євробачення 2025 онлайн.

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Де дивитися фінал Євробачення 2025 / Колаж Главред

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Де дивитися фінал Євробачення 2025 онлайн

У якому порядку виступатимуть країни на Євробаченні 2025 року

Сьогодні, 17 травня, на арені St. Jakobshalle в Базелі вирішиться доля фіналістів Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 26 країн-учасниць і серед них український гурт Ziferblat. Вона представляє Україну з піснею Bird of Pray.

26 країн учасниць - по 10 фіналістів із першого та другого півфіналів, країни "великої п'ятірки" (Велика Британія, Іспанія, Італія, Франція та Німеччина) і країна-господиня конкурсу Швейцарія.

Другий півфінал стартує о 22:00 за київським часом. Вестимуть його, як і перший, швейцарська телеведуча та стендап-комік Хейзел Бруггер і співачка та учасниця Євробачення-1991 від Швейцарії Сандра Штудер.

Коментувати трансляцію для українців буде "голос Євробачення" Тимур Мірошниченко, який нещодавно ділився своїми кар'єрними планами.

Фінал Євробачення 2025 - де дивитися в прямому ефірі

Главред вестиме текстову трансляцію в реальному часі.

Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2025

1. Норвегія

2. Люксембург

3. Естонія

4. Ізраїль

5. Литва

6. Іспанія

7. Україна

8. Велика Британія

9. Австрія

10. Ісландія

11. Латвія

12. Нідерланди

13. Фінляндія

14. Італія

15. Польща

16. Німеччина

17. Греція

18. Вірменія

19. Швейцарія

20. Мальта

21. Португалія

22. Данія

23. Швеція

24. Франція

25. Сан-Марино

26. Албанія

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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