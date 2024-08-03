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Український співак назвав Кіркорова педофілом і "вбив" подробицями

Олена Кюпелі
3 серпня 2024, 22:13
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Микита Ломакін шокував подробицями зустрічі з Кіркоровим.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров чіплявся до молодого українського артиста/ колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Український співак NIKITA LOMAKIN шокував подробицями знайомства з російським співаком-путіністом Філіпом Кіркоровим, який увійшов не в ті двері.

Як пише ТСН, за словами співака, їхня зустріч відбулася, коли йому виповнилося 15 років 2013 року. Це сталося під час шоу "Х-Фактор". Тоді путініст пообіцяв Микиті блискучу кар'єру, але при зустрічі в Ялті на його концерті.

Тоді молодий артист почав готуватися до поїздки та розповів про це викладачці вокалу. Однак директорка навчального закладу одразу застерегла підлітка про наміри путініста і навела яскравий приклад.

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"Моя психіка не була до такого готова, повірте. Я взагалі не знав, що таке взагалі існує. Вона мені каже: "Микита, ти що, Кіркоров же гей і педофіл". І я їй кажу, мовляв, бути такого не може, це фейк. А вона каже: Ні, не фейк. Не буду говорити кого, але кілька років тому одного хлопчика забирали накачаним якоюсь фігнею в халаті з його готелю. Ледве встигли. І я такий думаю, що робити", - розповів співак.

Нікіта Ломакін
Микита Ломакін / Фото Instagram/nikitalomakinofficial

Пізніше Ломакін все ж таки вирушив до Ялти й одразу ж зрозумів усі слова викладачки.

"Я кажу: "Як таке може бути?". І чому всі роблять вигляд, що це якісь нормальні речі, які потрібно якось делікатно обходити. Тут його директор Навальський каже: "Ще одне слово, я тобі на обличчя сяду. Підемо зараз разом до нього в гримерку, скажеш просто, що друзі з тобою на концерт підуть разом і на переговори потім разом. Усе буде добре, не парся. Разом прийдете, разом підете", - процитував артист директора путініста.

Дізнавшись про такий задум, путініст заперечував присутність будь-кого ще, крім Ломакіна:

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

"Нікіта, вибач, але твої друзі не зможуть піти з нами на зустріч. Це наша зустріч один на один". У цей момент, коли я читаю це повідомлення, відкладаю телефон і просто починаю плакати", - зізнається знаменитість.

"Він (Кіркоров - прим. ред.) каже: "Гаразд, ближче до справи, ти дуже талановитий хлопець, звичайно, але знай, що шлях артиста дуже складний і самостійно його, у твоєму випадку, не пройти. Щойно ти зіткнешся з якоюсь складністю, знай, що в тебе завжди є важка артилерія. Ну, ти розумієш, про що я. Тому, дзвони". І кинув слухавку", - додав український виконавець.

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Зазначимо, Філіп Кіркоров, виявляється, не може впоратися зі своїми дітьми, і саме це стало причиною того, що він відправив їх жити й навчатися в ОАЕ. За даними пропагандистських ЗМІ, скандальний путініст має проблеми з дисципліною власних дітей - Аллою Вікторією і Мартіном.

А також багато хто припустив, що у співака вже справжнісінька залежність, через яку він не може зупинитися. А вся справа в тому, що Філіп Кіркоров майже все тіло розмалював татуюваннями.

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