Путініст і скандаліст Кіркоров не втомлюється дивувати своїх фоловерів.

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Філіп Кіркоров у шортах - те ще видовище / колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Путінський фанат і співак Філіп Кіркоров, який нещодавно "увійшов не в ті двері", з'явився в шортах, чим дуже здивував своїх шанувальників.

Багато хто припустив, що у співака вже справжнісінька залежність, через яку він не може зупинитися. А вся справа в тому, що Кіркоров майже все тіло розмалював татуюваннями.

Сам путініст заявив, що таким чином він хотів, щоб його рідні та близькі були завжди з ним. Цікавий спосіб піклуватися про своїх дітей.

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Тим часом, за даними пропагандистських ЗМІ, користувачі написали, що в Кіркорова вже, мабуть, залежність. Адже коли він з'явився в шортах, на його старому тілі не було видно живого місця.

Кіркоров і його хобі / Фото 7 днів

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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Зазначимо, стало відомо, що Марго Овсяннікова платить шалені суми Філіпу Кіркорову за кожен світський вихід із ним. Вартість публічної появи з путіністом обходиться співачці-початківцю в 5 млн рублів.

А також адвокат співачки-путіністки Слави сказала, що Філіпу Кіркорову потрібно публічно вибачитися перед артисткою. Олена Сеніна розповіла пропагандистським росЗМІ, що артист знову увійшов "не в ті двері".

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