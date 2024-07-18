Філіп Кіркоров не справляється зі своїми дітьми і тому він вирішив відправити їх подалі.

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Філіп Кіркоров позбувся дітей / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Путінський фанат і співак Філіп Кіркоров, який нещодавно "увійшов не в ті двері", виявляється, не може впоратися зі своїми дітьми, і саме це стало причиною того, що він відправив їх жити й навчатися в ОАЕ.

За даними пропагандистських ЗМІ, скандальний путініст має проблеми з дисципліною власних дітей - Аллою Вікторією і Мартіном. Повідомляється, що дітей Кіркоров прилаштував у найдорожчу школу Дубаї.

Ця швейцарська міжнародна приватна приватна школа приймає в ОАЕ учнів з 3 до 18 років на денне навчання і на повний пансіон - з 11 до 18 років. Тут майже 2000 учнів, з них 350 іноземців із 68 держав: найбільше - з Росії, США, Франції, Швейцарії. На території школи діти можуть ходити тільки у формі. На заняття одягають червоні або білі кофти, а в пансіоні верх одягу вже синій.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Їдальня - шведський стіл, де меню складають з урахуванням побажань дітей і батьків.

Повідомляється також, що путініст відправив сюди спадкоємців не тільки заради того, щоб уникнути підвищеної до них уваги. Друга мета - виховна: тут Мартін і Алла-Вікторія - такі ж діти, як усі, а не нащадки "самого Кіркорова".

Чи повернуться діти співака у вересні на навчання в ОАЕ, чи батько залишить їх на батьківщині, поки невідомо.

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Зазначимо, стало відомо, що Марго Овсяннікова платить шалені суми Філіпу Кіркорову за кожен світський вихід із ним. Вартість публічної появи з путіністом обходиться співачці-початківцю в 5 млн рублів.

А також адвокат співачки-путіністки Слави сказала, що Філіпу Кіркорову потрібно публічно вибачитися перед артисткою. Олена Сеніна розповіла пропагандистським росЗМІ, що артист знову увійшов "не в ті двері".

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