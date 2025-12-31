Рус
З пивом і на піску: Кейт і Вільям поділилися раніше не опублікованими фото

Олена Кюпелі
31 грудня 2025, 09:50
49
Вони почали зі світлини, де відзначають День пам'яті жертв Голокосту в січні.
Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилася серією знімків/ колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

  • Якими фото поділилася пара
  • Що в них особливого

Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися своїми улюбленими фотографіями 2025 року, які раніше не публікувалися, напередодні нового року.

У серії з 12 знімків, опублікованих у вівторок в Instagram, пара представила по одній фотографії за кожен місяць, здійснюючи цифрову подорож спогадами за 2025 рік.

відео дня

Вони почали зі світлини, де відзначають День пам'яті жертв Голокосту в січні. Зустріч відбувалася разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і відомими єврейськими діячами на службі в Гілдголлі в Лондоні.

2025 рік Вільяма і Кейт
2025 рік Вільяма і Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

За цим знімком послідувала фотографія Міддлтон, яка відвідує відділення для матерів і немовлят організації "Дія для дітей" у в'язниці Її Величності.

Також до колекції увійшла фотографія 12-річного принца Джорджа, який разом зі своїм батьком спілкується з ветеранами на 80-й річниці Дня Перемоги в березні.

2025 рік Вільяма і Кейт
2025 рік Вільяма та Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Це була перша ознака того, що Джордж візьме на себе майбутні обов'язки", - раніше в серпні розповів Рассел Маєрс про цю подію.

На наступному фото принц Вільям зображений разом зі своїм батьком, королем Карлом III, і своєю тіткою, принцесою Анною, на щорічному параді Trooping the Colour, який відбувся в червні.

Інсайдери розповіли, що Карл наполіг на безпосередній участі в плануванні святкування цього року, а також на деякій допомозі з боку Вільяма.

2025 рік Вільяма і Кейт
2025 рік Вільяма і Кейт / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Для короля парад Trooping завжди був важливий", - сказав колишній особистий дворецький короля Грант Гаррольд. "Це час, коли вся королівська сім'я збирається разом, щоб показати єдність".

Варто також зазначити, що цього року парад Trooping the Colour став першим заходом, на якому Міддлтон була присутня після оголошення про ремісію раку.

Наступного місяця вона відновила своє регулярне відвідування Вімблдонського турніру і вручила Янніку Сіннеру трофей чемпіонату в чоловічому одиночному розряді, що стало ще одним яскравим моментом року, про який вона і Вільям розповіли у вівторок у своєму пості.

Серед інших моментів, відмічених у каруселі, - перше наближення принца і принцеси до гелікоптера Marine One, коли президент Дональд Трамп приземлився у Віндзорі для державного візиту в США у вересні, і демонстрація Вільямом своїх навичок волейболу в Ріо-де-Жанейро в листопаді.

Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
