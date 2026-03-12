Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі

Регіна Тодоренко не очікувала, що виставить свій стан на загальний огляд.

https://glavred.net/starnews/todorenko-sluchayno-zasvetila-bolezn-na-tele-10748258.html Посилання скопійоване

Регіна Тодоренко показала хвору спину/ колаж: Главред; фото: https://t.me/todorenkoregina

Коротко:

Яку проблему показала Тодоренко

Що вона сама каже

Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує заробляти рублі в РФ, показала відео з дитиною, на якому видно її давнє хронічне захворювання.

На своїй сторінці в Instagram Тодоренко поділилася відео, де танцює зі своїм третім сином на руках. "Бути мамою - це щастя! Скоро 6 місяців! Треті діти ростуть занадто швидко. Всім найкращого настрою", - підписала свій пост вона.

відео дня

Тодоренко показала хворобу / Фото Instagram/reginatodorenko

Запроданка давно скаржилася на проблеми зі спиною і навіть озвучувала свій діагноз - сколіоз.

Тепер же на свіжому відео добре видно спину Тодоренко і досить сильне викривлення хребта.

Регіна Тодоренко засвітила хвору спину / фото: instagram.com, Регіна Тодоренко

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, Главред писав, що онука української співачки Софії Ротару, яка довгий час жила і працювала в РФ Соня Євдокименко, яка любить дорогі речі і курорти, показала свій відпочинок в Парижі.

Раніше також американська співачка і актриса Дженніфер Лопес перебуває в нових міцних стосунках — з самою собою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред