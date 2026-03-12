Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі

Коротко:
- Яку проблему показала Тодоренко
- Що вона сама каже
Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує заробляти рублі в РФ, показала відео з дитиною, на якому видно її давнє хронічне захворювання.
На своїй сторінці в Instagram Тодоренко поділилася відео, де танцює зі своїм третім сином на руках. "Бути мамою - це щастя! Скоро 6 місяців! Треті діти ростуть занадто швидко. Всім найкращого настрою", - підписала свій пост вона.
Запроданка давно скаржилася на проблеми зі спиною і навіть озвучувала свій діагноз - сколіоз.
Тепер же на свіжому відео добре видно спину Тодоренко і досить сильне викривлення хребта.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Нагадаємо, Главред писав, що онука української співачки Софії Ротару, яка довгий час жила і працювала в РФ Соня Євдокименко, яка любить дорогі речі і курорти, показала свій відпочинок в Парижі.
Раніше також американська співачка і актриса Дженніфер Лопес перебуває в нових міцних стосунках — з самою собою.
Вас також може зацікавити:
- Тодоренко спеціально отруїла людину: що сталося
- Тодоренко вирішили знищити в Росії: за що поплатиться зрадниця
- Заблокували всюди: скандал з Тодоренко набирає обертів в РФ
Про особу: Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред