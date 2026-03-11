Рус
"Голови повинні полетіти": принца Вільяма і Кейт Міддлтон публічно принизили

Христина Трохимчук
11 березня 2026, 13:29
Принц і принцеса Уельські зробили спільний вихід з королем Чарльзом і зіткнулися з обуренням публіки.
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

  • Чому членів королівської сім'ї освистали на публіці
  • Як відреагували король і подружжя Уельських

Король Великої Британії Чарльз III, принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали службу з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві і зіткнулися з протестом, який освистав монарших осіб. Про це повідомляє People.

Біля входу в абатство антимонархісти з руху Republic розгорнули яскраво-жовті плакати з написами "Що ви знали?", натякаючи на арешт брата короля, принца Ендрю. Раніше його звинуватили у зв'язках з неповнолітніми під заступництвом фінансиста Джеффрі Епштейна і навіть затримали на 12 годин для проведення допиту.

відео дня
Кейт Міддлтон - образ на День Співдружності
Кейт Міддлтон - образ на День Співдружності / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Служба на честь Дня Співдружності стала першим великим заходом для королівської сім'ї після арешту принца, який відбувся 19 лютого. Протестувальники освистали монарших осіб, демонструючи своє невдоволення реакцією на скандал. Раніше король позбавив свого брата титулів, але це не вирішило кризу, в якій опинилася сім'я.

"Інші події вже сколихнули монархію, але коли когось заарештовують — це зовсім інше. Це набагато серйозніше", — повідомив інсайдер Букінгемського палацу.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон - справа принца Ендрю
Принц Вільям і Кейт Міддлтон — справа принца Ендрю / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Експерти впевнені, що члени королівської сім'ї не можуть почуватися в безпеці. Якщо з'ясується, що вони знали про дії принца Ендрю і покривали його, це може призвести до серйозних наслідків.

"Якщо з'ясується, що люди щось знали — чи то члени сім'ї, поліція чи співробітники — тоді голови повинні полетіти", — вважає королівський біограф Роберт Джобсон.

Раніше Главред повідомляв, що Софія Стужук, яка покинула Україну на початку повномасштабного вторгнення, знову опинилася в центрі гучної дискусії. Інфлюенсерка публічно захопилася Ані Лорак, не поскупившись на компліменти на адресу співачки, яка продовжує будувати кар'єру в РФ.

Також Юлія Свириденко здивувала сміливим модним рішенням під час офіційного візиту до Парижа. Відома своєю прихильністю до строгого ділового стилю і стриманої кольорової гами, політик зважилася на несподіваний експеримент для зустрічі з Еммануелем Макроном.

Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великобританії Чарльза III.

