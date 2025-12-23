Рус
Стало відомо, чому король Чарльз не хоче передавати трон: справа у Вільямі

Олена Кюпелі
23 грудня 2025, 21:02
76
Король Чарльз хвилюється щодо майбутнього британської монархії.
Чарльз III
Чарльз III не в захваті/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Чого не хоче король Чарльз
  • Що він думає про Вільяма

Король Карл III вкрай незадоволений чутками про сходження принца Вільяма на престол.

За даними Page Six, монарх, зокрема, "не в захваті" від припущень, що його старший син керує країною на тлі боротьби 77-річного короля з раком.

відео дня

"Він не в захваті від цього, оскільки нарешті досяг положення, на яке чекав усе життя", - повідомило джерело виданню у вівторок. "Тепер, коли він король, усі зосереджені на тому, хто займе його місце".

Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон можуть стати чудовою зміною / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Інсайдер стверджує, що 43-річний Вільям "сильний духом і впертий" у королівських справах, і що він і його дружина Кейт Міддлтон ясно демонструють свою владу громадськості.

Видання підкреслило величну появу пари на державному банкеті на початку цього місяця як спосіб показати, що "монархія здорова незалежно від того, що відбувається з королем".

Джерело також вказало на те, що їхній син, принц Джордж, в останні місяці "взяв на себе більше відповідальності", що доводить, що "наступне покоління вже на підході".

Чарльз, який зійшов на престол у вересні 2022 року після смерті королеви Єлизавети II, публічно оголосив про свій діагноз - рак - минулого року.

У своєму останньому повідомленні про стан здоров'я на початку цього місяця король Чарльз заявив, що "графік лікування раку може бути скорочений у новому році" завдяки "ранній діагностиці, ефективному втручанню і дотриманню приписів лікарів".

король Чарльз III
Король Чарльз III зійшов на престол відносно недавно / ua.depositphotos.com

Про персону: король Чарльз ІІІ

Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

