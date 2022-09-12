"Ти - хворий старий!": біля труни Єлизавети II накинулися на сина королеви

Похорон Єлизавети / royal.uk

12 вересня з королевою Єлизаветою II прощаються жителі Шотландії, де вона і померла.

Труну Єлизавети II пронесли вулицями Единбурга, щоб кожен міг попрощатися з монархом. Однак не обійшлося без скандалу.

Поки натовп людей плакав і прощався з королевою, один зі спостерігачів дозволив собі образити члена королівської сім'ї.

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Юнак голосно вигукнув: "Ти - хворий старий!", повідомляє thedailybeast.com.

Як з'ясувалося, невтішні слова адресувалися принцу Ендрю, який супроводжував похоронний кортеж.

Витівку молодої людини натовп не оцінив. Деякі стали штовхати хулігана і висловлювати своє несхвалення.

"Огидно!", - кричали люди.

Поліція зайнялася хуліганом, а пізніше стало відомо, що його заарештували.

Скандал з сином Єлизавети II

Таким чином молодий чоловік нагадав принцу Ендрю про справу з домаганням. Минулого року другого сина Єлизавети II звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої.

Секс-скандал відбився на становищі герцога Йоркського. Він позбувся військового звання, а також патронажу. На церемонії прощання принц єдиний зі спадкоємців з'явився без військової форми.

Смерть королеви Єлизавети II

Королева Британії померла у віці 96 років 8 вересня.

Вона всього на півтора року пережила свого покійного чоловіка - герцога Філіпа. На її місце прийшов 73-річний принц Чарльз, який взяв ім'я Чарльз III. Вчора монарх офіційно зійшов на престол. Він відразу звернувся до свого народу.

"За останні 70 років ми змогли спостерігати, як Великобританія стала країною безлічі народів і національностей. Наші цінності були і залишаються такими, якими були завжди. Я повторюю обіцянку своєї матері і також обіцяю служити своєму народові до кінця свого життя - довгого або короткого", - сказав король.

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