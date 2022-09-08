Померла королева Великобританії Єлизавета II: подробиці

Єлизавета II / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Сьогодні, 8 вересня, королева Єлизавета II померла у віці 96 років в замку Балморал в Шотландії.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправячим главою держави в світі.

Тепер британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 роки.

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"Король і королева-консорт на ніч залишаться в Балморалі і повернуться до Лондона завтра", - повідомляє Букінгемський палац про Чарльза і Каміллу.

Що стало причиною смерті королеви

Королівський кореспондент "Бі-бі-сі" Ніколас Вітчелл назвав можливу причину погіршення здоров'я британської королеви Єлизавети II.

Як повідомляє The Guardian, за словами Уітчелла, ходять чутки, що королева хвора на рак. Він підкреслив, що це непідтверджена інформація.

Вітчелл розповів, що ще недавно Єлизавета II гуляла з собаками, приймала гостей, працювала з документами. Ніщо не свідчило про різке погіршення її самопочуття.

Зеленський висловив співчуття британцям

Український президент Володимир Зеленський відреагував на смерть королеви і висловив співчуття британцям.

"З глибоким сумом дізналися про смерть її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою. Наші думки і молитви з вами", - написав він у Twitter.

Біографія Єлизавети II

Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року в лондонському районі Мейфер в резиденції графа Стратмор на Брютон-стріт, будинок № 17 в сім'ї принца Альберта, герцога Йоркського, і його дружини - герцогині Йоркської (Єлизавети Боуз-Лайон, майбутньої королеви-матері).

Як внучка короля по чоловічій лінії вона отримала титул Британської принцеси і називалася - Її Королівська Високість принцеса Елізабет Йоркська.

Формально Єлизавета II - наймогутніший монарх світу

На момент свого народження вона займала третє місце в порядку престолонаслідування після свого дядька Едуарда-принца Уельського і батька - герцога Йоркського, молодшого брата - принца Уельського. У той час ніхто не вважав її майбутньою королевою.

11 грудня 1936 король Едуард VIII зрікся престолу і королем став батько Єлизавети, він взяв собі ім'я Георг VI. Таким чином принцеса Єлизавета стала передбачуваним спадкоємцем (heiress presumptive) і в разі народження у Георга VI Сина престол успадковував би він.

Єлизавета здійснила свій перший закордонний візит в 1947 році, коли разом з батьком відвідала Південну Африку.

Сходження на трон

Король Георг VI, батько Єлизавети, помер 6 лютого 1952 року. Єлизавета, в той час перебувала разом з чоловіком на відпочинку в Кенії, була проголошена королевою Великобританії.

Церемонія коронації Єлизавети II відбулася у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року. Це була перша Коронація британського монарха, що транслювалася по телебаченню, і, як вважається, ця подія помітно сприяла зростанню популярності телемовлення.

Після цього в 1953-1954 рр .. королева здійснила шестимісячне турне по державах Співдружності, британським колоніям та іншим країнам світу. Єлизавета II стала першим монархом, який відвідав Австралію і Нову Зеландію.

Офіційною резиденцією королеви є Букінгемський палац, але, за повідомленнями, їй більше подобається Віндзорський замок. Крім того, її резиденціями є Холірудський палац в Единбурзі, Балморал і Сандрінгемський палац.

З 17:30 9 вересня 2015 року Єлизавета II стала другим за тривалістю царювання монархом в британській історії. Довше неї корона належала лише королеві Вікторії, яка правила в країні 63 роки, 226 днів, 16 годин і 23 хвилини в період з 1837 до 1901 року.

Сім'я і життя Єлизавети II

У тринадцять років вона познайомилася з Філіпом Маунтбаттеном, кадетом дортмундського військово-морського училища, сином грецького принца Андрія, і закохалася в нього.

Напередодні весілля з принцесою, Філіп отримав титул герцога Единбурзького. 20 листопада 1947 року вона вийшла заміж за герцога Единбурзького Філіпа.

20 листопада 2017 року Єлизавета II і Філіп відзначили платинове весілля - з моменту укладення їхнього шлюбу пройшло 70 років. Цей королівський шлюб є найдовшим у світовій історії.

14 листопада 1948 вона народила свою першу дитину - принца Чарльза.

15 серпня 1950 року у них народилася друга дитина - принцеса Анна.

19 лютого 1960 року народилася третя дитина королеви - принц Ендрю, герцог Йоркський, а 10 березня 1964 року - принц Едвард, граф Ессекський.

У пари четверо дітей, вісім онуків і 12 правнуків.

9 квітня 2021 року принц Філіп, герцог Единбурзький помер у віці 99 років.

6 вересня 2022 року Єлизавета II прийняла в палаці нового прем'єр-міністра Британії Ліз Трас

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