Чарльза III проголосили британським королем

Король Чарльз III / https://ua.depositphotos.com/ і Вікіпедія

Чарльз, старший син недавно преставилася королеви Великобританії Єлизавети II 10 вересня, в суботу, був проголошений новим правителем Сполученого Королівства. Вперше в історії церемонію його вступу на трон показали і на телебаченні і через пряму трансляцію на YouTube.

"Правління моєї матері було безпрецедентним за своєю тривалістю, відданістю і самовідданістю. Навіть коли ми нудьгуємо, ми дякуємо за це життя. Я глибоко усвідомлюю цю глибоку спадщину і серйозні обов'язки і відповідальність, які тепер переходять до мене", – сказав король.

Чарльз III / скриншот с видеотрансляции ABC News

Чарльз III (або, за іншою, латинізованою версією-король Карл III) вже підписав присягу в присутності високопосадовців на нараду Ради престолонаслідування. Після цього в 11:00 за Гринвічем (13:00 за Києвом) прокламацію про його вступу на трон з балкона Сент-Джеймського палацу в Лондоні повинен зачитати сенешаль зброї підв'язки Девід Вайнс Уайт.

Смерть Єлизавети II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

Проте, ввечері того ж дня стало відомо про смерть королеви.

Як говорили представники Букінгемського палацу, з королевою у смертного одра були всі її четверо дітей, а також онук - Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

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