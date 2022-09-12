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Остання воля королеви: про що попросила Єлизавета II перед смертю і кого обрала для виконання

12 вересня 2022, 20:36

Тіло королеви повинні перевезти спочатку з Балморала в Единбург - для прощання.

Похорон королеви Єлизавети
Похорон королеви Єлизавети / royal.uk

8 вересня в Балморалі померла королева Єлизавета II. Як повідомляють британські ЗМІ, попрощатися з нею встигли тільки двоє дітей - король Чарльз і принцеса Анна.

Всі інші діти, а також онуки і інші родичі змогли дістатися до Балморала тільки після того, як королева померла.

За правилами, тіло королеви повинні перевезти спочатку з Балморала в Единбург - для прощання. А потім тіло королеви Єлизавети доставлять до Лондона, де 19 вересня відбудуться похорони.

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Остання воля королеви Єлизавети II

11 вересня кортеж труною Єлизавети виїхав з Балморала в Единбург. За катафалком з тілом королеви в Единбург слідував Королівський Bentley, де знаходилася 72-річна принцеса Анна, єдина дочка королеви Єлизавети і герцога Единбурзького Філіпа.

В автомобілі з нею знаходився чоловік - віце-адмірал сер Тімоті Лоренс. Як стверджують очевидці - принцеса Анна виглядає вбитою горем, але вона залишається спокійною і тримає себе в руках.

Також стало відомо, що саме принцеса Анна буде супроводжувати тіло матері з Шотландії в Лондон. Відомо, що полетять вони літаком.

Як стверджує Daily Mail, присутність принцеси Анни в похоронному кортежі невипадкова. І пояснює відсутність всіх інших найближчих родичів королеви.

"Справа в тому, що така була остання воля королеви - вона хотіла, щоб єдина дочка супроводжувала її в останню дорогу. І разом з нею поїхала в палац Холіруд, а потім відвезла її додому", - йдеться в повідомленні.

Королева Єлизавета і принцеса Анна

Смерть королеви Єлизавети II

Королева Британії померла у віці 96 років 8 вересня.

Вона всього на півтора року пережила свого покійного чоловіка - герцога Філіпа. На її місце прийшов 73-річний принц Чарльз, який взяв ім'я Чарльз III. Вчора монарх офіційно зійшов на престол. Він відразу звернувся до свого народу.

"За останні 70 років ми змогли спостерігати, як Великобританія стала країною безлічі народів і національностей. Наші цінності були і залишаються такими, якими були завжди. Я повторюю обіцянку своєї матері і також обіцяю служити своєму народові до кінця свого життя - довгого або короткого", - сказав король.

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