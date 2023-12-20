Тоня Матвієнко приголомшила фанатів своїми палкими поцілунками з Павлом Зібровим

Відомий естрадний артист Павло Зібров приголомшив фанатів романтичним відео, на якому розцілував співачку Тоню Матвієнко.

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Зібров і Матвієнко влаштували сеанс романтичних поцілунків / колаж Главред, фото УНІАН

Українська етно-співачка Тоня Матвієнко знялася в грайливому свіжому відео, на якому вона обмінялася поцілунками з легендою української естради ‒ Павлом Зібровим.

Артисти спершу розцілували один одного спершу в щоки, а потім ‒ і в губи. У ролику видно, як дівчина щиро сміялася від таких забав. А Зібров в цей час міцно тримав співачку за руки, а потім розцілував її (правда, для чогось закрив очі при цьому).

"Обожнюю", - підписав відео у своєму фотоблозі співак.

Мабуть, для посилення ефекту Зібров наклав на відео власний недавній шлягер "Вуса - бренд".

Також артист поділився ще одним чорно-білим фото, де він з Матвієнко романтично вдивляються один в одного.

Нагадаємо, Павло Зібров зізнався, що дратується, коли чує російську мову, особливо від молодих людей. Також Зібров розповів, що намагається українізувати молоде покоління і робить зауваження.

Також Зібров висловив свою позицію щодо ями, Винника та інших зірок, які залишили країну через призовний вік. Зібров вважає, що не може засуджувати тих, хто обрав життя за кордоном, хоча розуміє, що такі рішення можуть викликати обурення громадськості.

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