Літо нарешті повертається: в Україну йде середземноморське тепло

Ключове:
- Літнє тепло встановлюється в Україні завдяки повітрю з Середземного моря
- Середньодобова температура в центрі країни відповідає кліматичній нормі
- У деяких регіонах все ще можливі зливи, грози, град та шквали
Найближчими днями в Україні очікується приємна літня погода завдяки теплому, вологому повітрю, що надходить із регіону Середземного моря. Як повідомив 22 травня у Facebook Віталій Постригань, керівник гідрометцентру Черкащини, однак у деяких областях усе ще можливі короткочасні зливи з грозами.
А тим часом, в області вже відчутне наближення літа: середньодобові температури тримаються в межах 15–17°C, що відповідає кліматичній нормі для цієї пори року.
Ці погодні зміни стали можливими завдяки південному антициклону, який відтіснив дощові хмари на схід.
"До того ж небо очистилося від хмар, і сонце стало краще прогрівати повітря", — зазначив Постригань.
З 23 по 25 травня жителі Черкаської області зможуть насолодитися комфортним теплом без спеки, проте окремі райони можуть зіткнутися з грозами, градом або шквальним вітром, адже з південного заходу надходять атмосферні фронти. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, вдень — 20–25°C.
Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у п’ятницю в центрі, на сході та півдні України буде переважно тепло й сухо. На Кримському півострові очікується до +27°C. В Одеській області можливі дощі.
У суботу, 24 травня, синоптики прогнозують вологу погоду на заході, в центрі та на півночі країни, тоді як схід і південь збережуть сонячну та теплу погоду. У неділю, 25 травня, дощі знову повернуться в центр і захід, проте південні регіони можуть побити температурні рекорди — до +29°C.
Погода в Україні - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, грозовою, дощовою та вітряною буде погода 23 травня. Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Житомирській та Вінницькій областях - І рівень небезпечності.
Повідомлялося, що кілька областей України накриє небезпечна погода. 24-25 травня грозові дощі очікуються на заході, півночі, у центральних областях України (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини), а також на Одещині.
Водночас літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою. Як розповіла синоптик Вазіра Мартазінова, спека насувається нестерпна.
Більше метеорологічних новин:
- Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода
- Погода до кінця травня в Україні різко зміниться: синоптик розповіла, що станеться
- Україну накриє небезпечний шторм: де литимуть грозові дощі з градом та шквалами
Хто такий Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред