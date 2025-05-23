Літо нарешті повертається: в Україну йде середземноморське тепло

Антициклон з півдня відігнав дощі на схід, очистивши небо.

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Чим здивує погода цього тижня / фото: unsplash.com

Ключове:

Літнє тепло встановлюється в Україні завдяки повітрю з Середземного моря

Середньодобова температура в центрі країни відповідає кліматичній нормі

У деяких регіонах все ще можливі зливи, грози, град та шквали

Найближчими днями в Україні очікується приємна літня погода завдяки теплому, вологому повітрю, що надходить із регіону Середземного моря. Як повідомив 22 травня у Facebook Віталій Постригань, керівник гідрометцентру Черкащини, однак у деяких областях усе ще можливі короткочасні зливи з грозами.

А тим часом, в області вже відчутне наближення літа: середньодобові температури тримаються в межах 15–17°C, що відповідає кліматичній нормі для цієї пори року.

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Ці погодні зміни стали можливими завдяки південному антициклону, який відтіснив дощові хмари на схід.

"До того ж небо очистилося від хмар, і сонце стало краще прогрівати повітря", — зазначив Постригань.

Літнє тепло встановлюється в Україні / фото: facebook.com/vitalijpostrigan

З 23 по 25 травня жителі Черкаської області зможуть насолодитися комфортним теплом без спеки, проте окремі райони можуть зіткнутися з грозами, градом або шквальним вітром, адже з південного заходу надходять атмосферні фронти. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, вдень — 20–25°C.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у п’ятницю в центрі, на сході та півдні України буде переважно тепло й сухо. На Кримському півострові очікується до +27°C. В Одеській області можливі дощі.

У суботу, 24 травня, синоптики прогнозують вологу погоду на заході, в центрі та на півночі країни, тоді як схід і південь збережуть сонячну та теплу погоду. У неділю, 25 травня, дощі знову повернуться в центр і захід, проте південні регіони можуть побити температурні рекорди — до +29°C.

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Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, грозовою, дощовою та вітряною буде погода 23 травня. Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Житомирській та Вінницькій областях - І рівень небезпечності.

Повідомлялося, що кілька областей України накриє небезпечна погода. 24-25 травня грозові дощі очікуються на заході, півночі, у центральних областях України (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини), а також на Одещині.

Водночас літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою. Як розповіла синоптик Вазіра Мартазінова, спека насувається нестерпна.

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Хто такий Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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