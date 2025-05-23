Дрони атакували Полтавщину: є постраждалий, без світла залишилися 1800 сімей

Також від російської дронової атаки постраждали Івано-Франківська та Чернівецька області.

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Наслідки атаки дронів на Полтащині / Колаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Коротко:

Полтавщина постраждала внаслідок атаки дронів

Без світла залишилися 1800 побутових споживачів

Є пошкодження на Буковині та Прикарпатті

У ніч на 23 травня окупаційна армія масовано вдарила по Україні дронами. Унаслідок атаки в Полтавській області знищено будівлю одного з підприємств, пошкоджено 7 будинків, постраждала людина.

Як написав у Telegram т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут, унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.

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Спалахнула пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств.

Травми отримала одна людина, від госпіталізації вона відмовилася.

"Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів", - повідомив Когут.

Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками БПЛА в Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, внаслідок російської дронової атаки 23 травня є пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині.

Як розповіла голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук, зранку Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі.

Голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк написав у Telegram, що російські БпЛА також на світанку атакували Буковину. Виникла пожежа на залізничній станції.

"Завдяки злагодженій роботі воїнів ППО, знищено кілька ворожих цілей. Унаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області", - повідомив голова ОДА.

Він додав, що пожежу оперативно загасили, обійшлося без постраждалих.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 22 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. Постраждали дві людини.

У ніч на 21 травня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з Бориспільського району на Київщині.

20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Унаслідок удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули 6 військовослужбовців, понад 10 - дістали поранення. За фактом трагедії проводиться службове розслідування.

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