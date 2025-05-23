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Більші за розміром та потужніші: Росія атакує Україну новими дронами

Маріна Фурман
23 травня 2025, 11:48
238
Внаслідок російського удару в Одеській області пошкоджено приватний будинок. Також відомо про постраждалих.
ланцет, дим
Росія випробовує нові дрони / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Основне:

  • Росіяни вдарили по Одеській області безпілотниками
  • Дронова атака дещо відрізняється від попередніх

Вранці 23 травня російські окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок удару в передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами голови ОВА, внаслідок російського удару постраждало двоє людей. Медики надали потерпілим необхідну допомогу.

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Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби.

Згодом військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі повідомив, що ранковий наліт дронів на Одесу та області не був досить масований, проте атака була дещо незвичайною.

"По-перше, незвичайність нальоту полягала в тому, що він здійснювався в денний час доби. Удари по Одесі із застосуванням Shahed-136, як і в більшості випадків, здійснюють саме в нічний час, але аж ніяк не серед білого дня, коли візуальна фіксація цілі набагато простіша й ефективніша за збиття", - написав Коваленко.

Він додав, що в цій ситуації є ще один цікавий нюанс. Зокрема, російські окупанти застосували ударний дрон, який раніше не фіксувався українськими силами ППО.

"Він відрізнявся за своєю аеродинамічною схемою, притаманною Shahed-136, - "літаюче крило" і візуально нагадував ББ "Ланцет", але за розмірами був більшим. З урахуванням наявних контурів, можна припустити, що це була збільшена в розмірах версія ББ "Скальпель" або "Ланцет-3". Хоча. Швидше за все, щось куди більше за розмірами і потужніше", - припустив військово-політичний оглядач.

Він підкреслив, що ранкова атака дронів на Одеську область може свідчити про те, що росіяни випробовують свій черговий виріб.

Поки українські сили ще не знають точної назви цього дрона, але до Одеси та області він долітає. Причому російська ціль може заходити в повітряний простір України на висоті лише 200 метрів.

Більші за розміром та потужніші: Росія атакує Україну новими дронами
Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 23 травня окупаційна армія масовано вдарила по Україні дронами. Унаслідок атаки в Полтавській області знищено будівлю одного з підприємств, пошкоджено 7 будинків, постраждала людина. Також пошкоджено лінії електропередач. Без світла залишилися понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.

Днем раніше російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. Постраждали дві людини.

Крім того, авіаційний експерт Богдан Долінце розповідав, що росіяни не мають наміру закінчувати війну в Україні, лише впродовж кожного місяця противник виготовляє близько 100–150 ракет різних типів, як крилатих, так і балістичних. Тож рано чи пізно ворог може їх застосувати проти України.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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