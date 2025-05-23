В Україні можуть різко підскочити штрафи: за що загрожує покарання водіям

У 75 разів можуть зрости штрафи за непропуск автомобілів екстрених служб.

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В Україні можуть збільшити штрафи / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

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Зростуть штрафи за непропуск автомобілів екстрених служб

Пропонується збільшити відповідний штраф до 51000 грн

В Україні можуть збільшити штрафні санкції за непропуск автомобілів екстрених служб на автошляхах.

Про це свідчать дані законопроєкту, розміщеного на офіційній інтернет-сторінці Верховної Ради України.

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У 75 разів можуть зрости штрафи за непропуск автомобілів екстрених служб, ідеться в проєкті Закону №11111 про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законодавці пропонують посилити відповідальність порушників за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право.

На сьогодні за ненадання переваги в русі автомобілю швидкої допомоги, поліції або рятувальників передбачено штраф у розмірі 680 грн.

Відповідно до законопроєкту №11111, в Україні пропонується збільшити відповідний штраф до 51000 грн.

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що чи можливий штраф за перетин стертої розмітки на дорозі. На деяких дорогах дорожня розмітка може повністю стертися.

Нагадаємо, раніше українських водіїв попередили про накладення штрафів. В Україні існують законодавчі обмеження щодо миття власного автотранспорту.

Нагадаємо, Главред писав, що українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, який створює їхній транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

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