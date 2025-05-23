Долар пішов у ріст: українці дізналися новий курс в обмінниках і на міжбанку

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- Зафіксовано незначне підвищення курсів долара та євро
- Курс продажу долара сягнув 41,65 грн
В Україні зафіксовано незначне підвищення курсів долара і євро в обмінних пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу фінансового ринку.
Зазначається, що вранці 23 травня курс продажу долара в середньому зріс на 5 копійок, досягнувши 41,65 грн, а євро також подорожчав на 5 копійок - до 47,30 грн.
Купівля валюти здійснюється за такими середніми розцінками:
- долар - 41,15 грн,
- євро - 46,50 грн.
На міжбанківському валютному ринку долар торгується в діапазоні 41,49-41,52 грн (купівля-продаж), що на 1 копійку вище, ніж на момент закриття торгів попереднього дня.
Курс валют - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.
Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.
Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.
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Що відомо про долар?
Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.
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