Долар пішов у ріст: українці дізналися новий курс в обмінниках і на міжбанку

Курс продажу долара в середньому зріс на 5 копійок, досягнувши 41,65 грн.

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В Україні змінився курс валют / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Зафіксовано незначне підвищення курсів долара та євро

Курс продажу долара сягнув 41,65 грн

В Україні зафіксовано незначне підвищення курсів долара і євро в обмінних пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу фінансового ринку.

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Зазначається, що вранці 23 травня курс продажу долара в середньому зріс на 5 копійок, досягнувши 41,65 грн, а євро також подорожчав на 5 копійок - до 47,30 грн.

/ Главред

Купівля валюти здійснюється за такими середніми розцінками:

долар - 41,15 грн,

євро - 46,50 грн.

На міжбанківському валютному ринку долар торгується в діапазоні 41,49-41,52 грн (купівля-продаж), що на 1 копійку вище, ніж на момент закриття торгів попереднього дня.

/ minfin.com.ua

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Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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