Відстань менше 3 км: армія РФ наблизилася до адмінкордону Дніпропетровщини

Коротко:
- Окупанти просунулися біля селища Надіївка
- Поблизу Котлярівки тривають бої
- Відстань до кордону Дніпропетровщини скорочується
Російська окупаційна армія просунулася на Покровському напрямку в Донецькій області.
Як повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State, росіяни просунулися біля селища Надіївка (Надеждинка) Покровської міської громади Покровського району.
Надеждинка перебуває під російською окупацією з 27 січня поточного року.
Станом на цей момент окупанти просунулися на захід від цього населеного пункту і займають позиції в районі Котлярівки.
Як видно на карті, у цій точці від адмінкордону з Дніпропетровською областю армію РФ відокремлює менше ніж три кілометри.
Про бої поблизу Котлярівки йдеться і у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звіряче, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка", - ідеться в повідомленні.
Також у Deep State повідомили про просування окупаційної армії біля Яблунівки в Костянтинівському районі Донецької області.
Чи є загроза для Дніпроптерівщини
Як писав Главред, аналітики вже попереджали, що російське військове командування, ймовірно, планує наступ на Дніпропетровську область.
Зокрема, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін ще в жовтні 2024 року зазначав, що необхідно готувати Дніпропетровщину до оборони.
"Ми не повинні постійно рухатися від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готувати ці міста до оборони. Усе це потрібно планувати, і будувати міцну лінію оборони, а не чекати6 поки лінія фронту рухається в черговий населений пункт. Враховуючи ситуацію з Селидовим, Покровськом - Дніпропетровськ потрібно готувати вже. І контролювати цей процес", - говорив військовий.
У березні 2025 року військовий оглядач Денис Попович заявив, що в російських загарбників немає достатньо ресурсів, щоб повноцінно наступати на Дніпропетровську область.
Військовий експерт Ігор Романенко зазначав, що російські окупанти планують зайти в Дніпропетровську область до "символічної дати" - 9 травня.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
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