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Відстань менше 3 км: армія РФ наблизилася до адмінкордону Дніпропетровщини

Анна Ярославська
23 травня 2025, 08:53
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На Покровському напрямку захисники України зупинили 44 штурмові дії агресора.
Військовий РФ, карта
Росіяни наблизилися до адмінкордону Дніпропетровщини / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, МО РФ

Коротко:

  • Окупанти просунулися біля селища Надіївка
  • Поблизу Котлярівки тривають бої
  • Відстань до кордону Дніпропетровщини скорочується

Російська окупаційна армія просунулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

Як повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State, росіяни просунулися біля селища Надіївка (Надеждинка) Покровської міської громади Покровського району.

відео дня

Надеждинка перебуває під російською окупацією з 27 січня поточного року.

Станом на цей момент окупанти просунулися на захід від цього населеного пункту і займають позиції в районі Котлярівки.

Надіївка (Надеждинка) на карті
Надіївка (Надеждинка) на карті / deepstatemap.live

Як видно на карті, у цій точці від адмінкордону з Дніпропетровською областю армію РФ відокремлює менше ніж три кілометри.

Карта deepstatemap.live
Карта deepstatemap.live

Про бої поблизу Котлярівки йдеться і у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звіряче, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка", - ідеться в повідомленні.

Карта Генштаба ВСУ
Карта Генштабу ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Також у Deep State повідомили про просування окупаційної армії біля Яблунівки в Костянтинівському районі Донецької області.

Яблунівка на карті
Яблунівка на карті / deepstatemap.live

Чи є загроза для Дніпроптерівщини

Як писав Главред, аналітики вже попереджали, що російське військове командування, ймовірно, планує наступ на Дніпропетровську область.

Зокрема, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін ще в жовтні 2024 року зазначав, що необхідно готувати Дніпропетровщину до оборони.

"Ми не повинні постійно рухатися від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готувати ці міста до оборони. Усе це потрібно планувати, і будувати міцну лінію оборони, а не чекати6 поки лінія фронту рухається в черговий населений пункт. Враховуючи ситуацію з Селидовим, Покровськом - Дніпропетровськ потрібно готувати вже. І контролювати цей процес", - говорив військовий.

У березні 2025 року військовий оглядач Денис Попович заявив, що в російських загарбників немає достатньо ресурсів, щоб повноцінно наступати на Дніпропетровську область.

Військовий експерт Ігор Романенко зазначав, що російські окупанти планують зайти в Дніпропетровську область до "символічної дати" - 9 травня.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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