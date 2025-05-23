Українцям різко збільшать соцдопомогу: названо терміни та обсяги нових виплат

Усі соціальні виплати здійснюються своєчасно, і жодних заборгованостей не існує.

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Українцям розповіли про збільшення базової соцдопомоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Базову соцдопомогу зроблять вищою за поточний прожитковий мінімум

Усі соціальні виплати здійснюються своєчасно

Кабінет міністрів має намір підвищити розмір базової соціальної допомоги, зробивши його значно вищим за поточний прожитковий мінімум.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, наразі всі соціальні виплати здійснюються своєчасно, і жодних заборгованостей не існує і не передбачається.

/ Главред

"Ми прагнемо збільшити обсяги соцвиплат. Уже в липні стартує пілотний проєкт із запровадження нової базової соціальної допомоги, яка суттєво перевищуватиме нинішній прожитковий мінімум", - зазначила міністр.

Також Жолнович додала, що до кінця року уряд планує розробити додаткові ініціативи, спрямовані на зміцнення системи соціальної підтримки населення.

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Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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