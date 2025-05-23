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Українцям різко збільшать соцдопомогу: названо терміни та обсяги нових виплат

Олексій Тесля
23 травня 2025, 09:42
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Усі соціальні виплати здійснюються своєчасно, і жодних заборгованостей не існує.
Українцям різко збільшать соцдопомогу: названо терміни та обсяги нових виплат
Українцям розповіли про збільшення базової соцдопомоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Базову соцдопомогу зроблять вищою за поточний прожитковий мінімум
  • Усі соціальні виплати здійснюються своєчасно

Кабінет міністрів має намір підвищити розмір базової соціальної допомоги, зробивши його значно вищим за поточний прожитковий мінімум.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, наразі всі соціальні виплати здійснюються своєчасно, і жодних заборгованостей не існує і не передбачається.

Українцям різко збільшать соцдопомогу: названо терміни та обсяги нових виплат
/ Главред

"Ми прагнемо збільшити обсяги соцвиплат. Уже в липні стартує пілотний проєкт із запровадження нової базової соціальної допомоги, яка суттєво перевищуватиме нинішній прожитковий мінімум", - зазначила міністр.

Також Жолнович додала, що до кінця року уряд планує розробити додаткові ініціативи, спрямовані на зміцнення системи соціальної підтримки населення.

Субсидії та соцвиплати - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям повернуть гроші за оренду житла. Власникам житла держава компенсуватиме ПДФО і військовий збір, ФОПам - ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.

Раніше повідомлялося про те, що українцям донарахують субсидії. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні запланована індексація пенсій. Однак деякі пенсіонери залишаться без доплат.

Більше новин:

Хто така Оксана Жолнович?

Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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