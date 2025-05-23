Тариф на воду зненацька зріс у 6 разів: українці обурені ціною та якістю

Небайдужі люди вже зареєстрували звернення, вимагаючи детального роз'яснення причин підняття тарифу.

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Вартість води космічно зросла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Жителі Дніпропетровської області обурені підвищенням тарифу на воду

З квітня ціна на воду піднялася до 78 гривень за кубічний мет

Влада пояснює підвищення тарифів зростанням вартості електроенергії

На Дніпропетровщині люди масово висловлюють невдоволення через різке зростання тарифів на водопостачання. Про ситуацію повідомило видання Телеграф з посиланням на телемарафон "Єдині новини".

Деталями поділилися жителі Вільного, що входить до складу Губининської громади. З квітня ціна за один кубометр води зросла до 78 гривень — у шість разів більше, ніж раніше.

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Місцеві мешканці не можуть збагнути, за що повинні платити таку суму, адже вода, за їхніми словами, не підходить ані для вживання, ані навіть для поливу. Що цікаво, у рахунках вказано, що вода відповідає всім санітарним нормам.

"Вартість постачання одного куба питної, санітарно-гігієнічної та виробничої води для населення села Вільне становить 78 грн", — цитують жителів.

Все дійшло до того, що навіть представники місцевої влади визнають, що якість води залишає бажати кращого, хоч це і не відображено в офіційних документах.

У комунальному підприємстві пояснюють підвищення боргами. Там заявили, що лише третина населення сплачує регулярно, а загальна заборгованість перевищила 100 тисяч гривень.

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Однак обурені люди не залишаються осторонь - звертаються до влади, вимагаючи обґрунтування нових тарифів. Жителі не на жарт розлючені, бо вважають, що таке стрімке подорожчання є несправедливим.

Люди скаржаться, що через неякісну воду страждає врожай, зокрема полуниця. Через це багато хто відмовляється від використання водопровідної води для поливу, віддаючи перевагу дощовій або з колодязя, а питну купують окремо.

В адміністрації пояснюють, що остання зміна тарифів відбулася три роки тому, а з того часу витрати на електроенергію зросли на 200%.

"Я зберу бюджетну комісію, розповім ситуацію, яку всі й так розуміють. І наскільки зможемо в рамках закону будемо сприяти вирішенню питання", — зазначив Петро Єременко, голова громади.

Тим часом мешканці вже передали до сільради офіційне звернення з вимогою пояснити причини підвищення тарифу.

Комунальні послуги в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, деякі українці можуть отримати додаткові рахунки за газ, які сягають понад 400 гривень. Ця сума стягуватиметься за послуги фахівців, що виконували певні роботи.

Також пояснювалося, скільки коштуватиме газ у червні. Як відомо, річні базові пропозиції постачальників газу коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб.

Крім того, варто пам'ятати, що частина громадян України має право на 25% знижку на оплату комунальних послуг. Ця пільга поширюється на всі види комунальних платежів, за винятком плати за управління багатоквартирним будинком.

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Що відомо про видання "Телеграф"? "Телеграф" — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор — Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. "Телеграф" охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

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