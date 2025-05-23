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"Це держзрада": Туск відповів на обіцянку Навроцького не пускати Україну в НАТО

Анна Ярославська
23 травня 2025, 11:24
96
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно прийняв вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена.
Кароль Навроцький, Дональд Туск
Туск відреагував на обіцянку Навроцького не пускати Україну до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, youtube.com/c/SławomirMentzen

Ви дізнаєтеся:

  • Яку декларацію підписали Навроцький і Менцен
  • Що Навроцький сказав про відправку польських військових в Україну
  • Як відреагував прем'єр Туск

Опозиційний кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну до НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав подібну заяву "державною зрадою".

Як пише Onet, підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно прийняв вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, який посів третє місце за результатами третього туру виборів.

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Підписання декларації відбулося під час прямого ефіру з Менценом. Документ складається з восьми пунктів:

  • Я не підпишу жодного закону, який підвищує наявні податки, внески, збори або запроваджує новий фіскальний тягар.
  • Я не підпишу жодного закону, що обмежує операції з готівкою, і захищатиму польський злотий.
  • Я не підпишу жодного закону, що обмежує свободу вираження думок, сумісну з польською конституцією.
  • Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України.
  • Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО.
  • Я не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї.
  • Я не погоджуся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського Союзу.
  • Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад послаблюють її право голосу або забирають право вето.
Кароль Навроцький і Славмір Менцен
Кароль Навроцький і Славмір Менцен / Скриншот youtube.com/c/SławomirMentzen

Навроцький, коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, заявив, що "відправить польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися".

Він також заявив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.

На заяву Навроцького в ефірі TVN24 відреагував прем'єр Польщі Дональд Туск.

"Кандидат у президенти Польщі, який, власне, тільки для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО... Не може бути (для цього, - ред.) кращого терміна, ніж державна зрада", - сказав Туск.

Він додав, що вважає це "одним із найгучніших скандалів цієї кампанії".

Він додав, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі", тому "останнє, що Польща повинна робити, - це реалізовувати або підтримувати вимоги Путіна".

Як писав Главред, Польща є однією з країн-лідерів за кількістю українців, які знайшли в ній притулок після початку повномасштабного вторгнення Росії. Уряд держави з перших днів надавав українцям допомогу, але після президентських виборів 2025 року може відбутися трансформація допомоги відповідно до інтересів Польщі.

Раніше ми писали про те, що 12 травня польські перевізники почали акцію протесту на кордоні Польщі та України. Протестувальники заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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Хто такий Славомір Менцен

Славомир Єжи Менцен (пол. Sławomir Mentzen) - польський правий лібертаріанський політик, підприємець і податковий радник, голова партії Вольність і один із лідерів Конфедерації. Кандидат у президенти Польщі 2025 року. За підсумками першого туру виборів президента Польщі набрав набрав набрав 14,81% голосів.

Як пише Вікіпедія, 2019 року Менцен прочитав суперечливу лекцію про політичний маркетинг, у якій він проголосив неофіційні так звані "П'ять пунктів Конфедерації".

"Ми не хочемо євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу", - заявляв він.

У травні 2025 року Менцен заявив, що в Польщі "багато українців, у них забагато прав".

27 лютого 2025 року Менцена занесли до реєстру "Миротворець" за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, участь в актах гуманітарної агресії проти України, поширення російської пропаганди, рашизму, антисемітизму, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, посягання на суверенітет.

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