РФ виготовляє 100-150 ракет на місяць: експерт попередив про загрозу нових ударів

Авіаційний аналітики зазначив, що українська розвідка відслідковує рух ворожих бомбардувальників.

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Долінце попередив про серйозну загрозу нових ударів / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Ключові тези авіаційного експерта:

Росія виготовляє 100–150 ракет різних типів на місяць

Ворог не зацікавлений зберігати засоби ураження у спеціально відведених місцях

Росіяни не мають наміру завершувати війну в Україні, лише впродовж кожного місяця противник виготовляє близько 100–150 ракет різних типів, як крилатих, так і балістичних. Тож рано чи пізно ворог може їх застосувати проти України. Про це сказав авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце в ефірі Еспресо.

Він пояснив, якщо виготовлені ракети не використовуються одразу, вони прямують на склади зберігання. Це означає, що Росія рано чи пізно може використати ці засоби. А з часом така загроза тільки зростає.

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За його словами, розвідка України може отримувати інформацію про логістику цих засобів ураження. Адже місця зберігання ракет, як правило, відомі й визначені.

Те саме стосується й аеродромів, з яких можуть злітати літаки з ракетами. Якщо розвідка помітила, що російські бомбардувальники готують до атак, а на певних базах є все необхідне для запуску ракет — це означає, що загроза удару по Україні зростає.

"Зрозуміло, що Росія, виробляючи ракети, не має на меті лише складати їх на зберігання. Тож імовірність чергового обстрілу, як правило, зростає через кілька тижнів після попередньої атаки", - додав Долінце.

Ракети, якими РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, рано-вранці, 22 травня, російські окупанти атакували Київ ударними дронами. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, у столиці під час повітряної тривоги сили ППО знищили російський безпілотник. Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня окупаційна армія масовано вдарила по Україні дронами. Унаслідок атаки в Полтавській області знищено будівлю одного з підприємств, пошкоджено 7 будинків, постраждала людина. Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.

Нещодавно командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський розповідав, що противник має амбітну мету запускати щоночі по території України близько 500 дронів. Крім того, ворог ще й модернізував ударні безпілотники. Зокрема, бойове навантаження збільшилося до 80 кг.

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Хто такий Богдан Долінце? Богдан Долінце - авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Керівник Інституту менеджменту та стратегій. У 2016 працював в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. В 2014-2016 працював головним редактором Авіаційного порталу "Авіабіз", пише "Укрінформ".

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