"Не хоче застіль і посиденьок": Єфремов передумав розлучатися з п'ятою дружиною

Єфремов передумав розлучатися з п'ятою дружиною / колаж: Главред, фото: t.me/shot_shot, imdb.com

Єфремов, як і раніше, офіційно перебуває у шлюбі з Кругликовою

Єфремов активно працює над кількома проектами

Російський актор Михайло Єфремов, який висловлював бажання воювати на боці терористичної РФ, не став розлучатися з дружиною Софією Кругликовою після 23 років шлюбу. Про це пише KP.RU з посиланням на джерела в оточенні актора.

Повідомляється, що Єфремов, як і раніше, офіційно перебуває у шлюбі з Кругликовою і проживає разом із дружиною в московській квартирі.

Друзі актора впевнені, що чутки про розлучення придумали його недоброзичливці, які не хочуть його повернення на сцену.

"Йому не хочеться зараз ніяких застіль, дружніх посиденьок. Він перестав спілкуватися з друзями, сидить, як сич, у квартирі. Усі переговори щодо роботи веде особисто, команди у нього немає", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ЗМІ з'явилася новина про те, що Єфремов офіційно розлучився зі своєю дружиною після 23 років шлюбу.

Єфремов і Кругликова зіграли весілля 2002 року. У 2004-му у пари народилася дочка Віра, у 2007-му - Надія, а в 2010-му - син Борис.

До речі, наразі, як пише Gazeta.ru, Єфремов активно працює над кількома проєктами: він прийняв три пропозиції щодо зйомок, очікує на нові театральні пропозиції та планує участь у гастрольній діяльності. Актор веде закритий спосіб життя, кинув пити і весь час приділяє підготовці до ролей.

Раніше Главред повідомляв, що Михайло Єфремов і Софія Круглікова відкладали офіційне оформлення розлучення. Актор побоювався, що це приверне підвищену увагу ЗМІ.

Також журналісти розкрили деталі інтрижки Єфремова з актрисою, яка молодша за нього на 20 років. Пара приховує свої стосунки, але з'явилася разом у несподіваному місці, залишивши автографи шанувальникам.

Про персону: Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія. Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі. Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

