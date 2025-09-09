"Термін пішов на користь": продюсер розповів, де і за скільки знімається Єфремов

Актор не спілкується з пресою після умовно-дострокового звільнення, щоб збільшити вартість майбутнього ексклюзиву.

Єфремов намагається монетизувати свою історію / колаж: Главред, фото: imdb.com, Starface.ru

Коротко:

Не всі колеги Єфремова зраділи його поверненню

Єфремов намагається монетизувати свою історію

Єфремов, ймовірно, планує дати ексклюзивне інтерв'ю

Російський актор Михайло Єфремов, який висловлював бажання воювати на боці терористичної РФ, після виходу з колонії задіяний у зйомках двох кінопроєктів. Про це розповів продюсер Сергій Дворцов, пишуть росЗМІ.

За його словами, не всі колеги Єфремова зраділи його поверненню. Однак режисери, які виявили бажання з ним співпрацювати, готові платити йому від трьох мільйонів рублів за знімальний день.

"Єфремов намагається монетизувати свою історію, безумовно. Він зараз зніметься у двох кінокартинах, грає одну з головних ролей. Михайло поміняв райдер, умови своєї роботи з кінокомпаніями. Термін пішов йому на користь у якомусь сенсі. Він починає життя з чистого аркуша", - заявив Дворцов.

Продюсер додав, що Єфремов, імовірно, планує дати ексклюзивне інтерв'ю про життя після ДТП, винуватцем якої він став 2020 року. Дворцов вважає, що актор не спілкується з пресою після умовно-дострокового звільнення (УДЗ), щоб збільшити вартість майбутнього ексклюзиву.

"Його мовчання можна прирівняти до спроби збільшити вартість інтерв'ю. Історія Михайла неоднозначна, за ексклюзив у нас даються великі суми", - повідомив Дворцов.

Раніше Главред повідомляв, що Михайло Єфремов і Софія Кругликова відкладали офіційне оформлення розлучення. Актор побоюється, що це приверне підвищену увагу ЗМІ. Водночас, путініст уже розлучився і закрутив новий роман.

Також журналісти розкрили деталі інтрижки Єфремова з актрисою, яка молодша за нього на 20 років. Пара приховує свої стосунки, але з'явилася разом у несподіваному місці, залишивши автографи шанувальникам.

Про персону: Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія. Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі. Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

