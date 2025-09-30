"Поведінка істерички": путіністка Доліна зганьбилася на похоронах Кеосаяна

Лариса Доліна здивувала реакцією "ляканої ворони".

Помер Тигран Кеосаян - Лариса Доліна зганьбилася на похороні / колаж: Скриншот Х, t.me/dolinaofficial

Коротко:

Лариса Доліна була присутня на похороні Тиграна Кеосаяна

У Мережі обурилися неадекватною поведінкою путіністки

28 вересня відбувся похорон російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Крім неадекватної поведінки під час церемонії його вдови, хворої на рак фанатки війни в Україні Маргарити Симоньян, "відзначилася" інша прихильниця "русского мира" - співачка Лариса Доліна.

На відео, яке поширилося соціальною мережею Х, артистка кинулася під ноги фотографу. Вона не дивилася, куди йде, у результаті чоловік її штовхнув.

Доліна ледь не впала, а коли фотограф намагався їй допомогти, гнівно замахала на нього руками. Неадекватна поведінка співачки викликала обурення - багато хто визнав її нервозність вкрай надмірною.

Дивіться відео інциденту з Ларисою Доліною на похороні Тиграна Кеосаяна:

Доліна звичайно еталонна мерзота. Просто гляньте на її реакцію https://t.co/3iaQ6rmH6epic.twitter.com/xn3uALbzpe - Emil Sinclair ? (@Sinclair_Emil_) September 29, 2025

Реакція Мережі на поведінку Лариси Доліної на похороні Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х

Реакція Мережі на поведінку Лариси Доліної на похоронах Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х

Реакція Мережі на поведінку Лариси Доліної на похороні Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х

Про персону: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

