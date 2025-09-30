"Поведінка істерички": путіністка Доліна зганьбилася на похоронах Кеосаяна

Коротко:
- Лариса Доліна була присутня на похороні Тиграна Кеосаяна
- У Мережі обурилися неадекватною поведінкою путіністки
28 вересня відбувся похорон російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Крім неадекватної поведінки під час церемонії його вдови, хворої на рак фанатки війни в Україні Маргарити Симоньян, "відзначилася" інша прихильниця "русского мира" - співачка Лариса Доліна.
На відео, яке поширилося соціальною мережею Х, артистка кинулася під ноги фотографу. Вона не дивилася, куди йде, у результаті чоловік її штовхнув.
Доліна ледь не впала, а коли фотограф намагався їй допомогти, гнівно замахала на нього руками. Неадекватна поведінка співачки викликала обурення - багато хто визнав її нервозність вкрай надмірною.
Дивіться відео інциденту з Ларисою Доліною на похороні Тиграна Кеосаяна:
Доліна звичайно еталонна мерзота. Просто гляньте на її реакцію https://t.co/3iaQ6rmH6epic.twitter.com/xn3uALbzpe- Emil Sinclair ? (@Sinclair_Emil_) September 29, 2025
Про персону: Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
