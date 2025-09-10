У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

Долину в Рф називають "мумією" і тепер вона зізналася в тому, що має зв'язки з Україною.

Лариса Доліна / колаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Путіністка Лариса Доліна, яка рік тому нібито спеціально підлаштувала аферу з квартирою, щоб у такий спосіб вивести свої активи з терористичної Росії та виїхати звідти, має таємні зв'язки в Україні.

Під час одного з інтерв'ю російського пропагандистського каналу НТВ.

За словами Доліної, попри вторгнення терористичної Росії в Україну, у путіністки залишилися дві подруги, з якими та підтримує зв'язок.

Лариса Доліна має зв'язки в Україні/ скріншот із відео

"Залишилися дві близькі подруги, які доглядають за могилами батьків. Вони, звичайно, дуже сильно ризикують, коли ми листуємося. Зазвичай стирають усі наші діалоги з усіх месенджерів. Але завдяки їм я хоч спокійна, що могили моїх рідних у порядку", - розповіла зрадниця Доліна.

Путіністка дивується, що інші її друзі, які ось уже третій рік живуть під обстрілами терористичної Росії, не хочуть спілкуватися з путіністкою.

Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ. Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".

Раніше також співачка Лариса Доліна, яка родом з Одеси, але живе в країні-окупанті РФ і підтримує терористичну політику Кремля, поділилася, як зіпсувалися її стосунки з Аллою Пугачовою. Як заявила путіністка в коментарі для росЗМІ, все сталося через російського композитора Горобця.

Про персону: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

