У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

Коротко:
- Про що повідомила путіністка Доліна
- Чому вона ображена на інших
Путіністка Лариса Доліна, яка рік тому нібито спеціально підлаштувала аферу з квартирою, щоб у такий спосіб вивести свої активи з терористичної Росії та виїхати звідти, має таємні зв'язки в Україні.
Під час одного з інтерв'ю російського пропагандистського каналу НТВ.
За словами Доліної, попри вторгнення терористичної Росії в Україну, у путіністки залишилися дві подруги, з якими та підтримує зв'язок.
"Залишилися дві близькі подруги, які доглядають за могилами батьків. Вони, звичайно, дуже сильно ризикують, коли ми листуємося. Зазвичай стирають усі наші діалоги з усіх месенджерів. Але завдяки їм я хоч спокійна, що могили моїх рідних у порядку", - розповіла зрадниця Доліна.
Путіністка дивується, що інші її друзі, які ось уже третій рік живуть під обстрілами терористичної Росії, не хочуть спілкуватися з путіністкою.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ. Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".
Раніше також співачка Лариса Доліна, яка родом з Одеси, але живе в країні-окупанті РФ і підтримує терористичну політику Кремля, поділилася, як зіпсувалися її стосунки з Аллою Пугачовою. Як заявила путіністка в коментарі для росЗМІ, все сталося через російського композитора Горобця.
Вас також може зацікавити:
- Бореться за життя: путіністці Доліній погрожують убивством через квартиру
- Путіністки Доліна та Канделакі потрапили під жорсткі санкції ЄС - що втратять
- Алла Пугачова поцапалася з путіністкою Ларисою Доліною - що сталося
Про персону: Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред