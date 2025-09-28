Рус
  3. Зірки

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловіка

Христина Трохимчук
28 вересня 2025, 15:46
5529
Смертельно хвора пропагандистка втратила розум на відспівуванні Тиграна Кеосаяна.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян на похоронах Тиграна Кеосаяна / колаж: Главред, фото: росЗМІ

Ви дізнаєтеся:

  • Маргарита Симоньян впала в істерику біля труни путініста Тиграна Кеосаяна
  • Хто з еліти терористичної РФ прийшов попрощатися з чоловіком Симоньян

Сьогодні в Москві відбувається відспівування російського пропагандиста і чоловіка Маргарити Симоньян Тиграна Кеосаяна, відомого своєю підтримкою кремлівського режиму і ненавистю до України. Путіністка з'явилася на відспівуванні чоловіка у вірменській церкві і втратила розум від горя, повідомляють росЗМІ.

Пропагандисти повідомляють, що на Симоньян було неможливо дивитися: вона голосно ридала і поводилася неадекватно. Періодично вона завмирала, дивлячись у стелю, але іноді робила спроби прорватися до труни чоловіка. Присутнім на похороні довелося утримувати Маргариту силою і заспокоювати її доступними засобами.

відео дня
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян влаштувала істерику на похороні / Скрін відео: росЗМІ

Після відспівування Маргариту Симоньян вирішив заспокоїти священнослужитель і вона розридалася у нього на плечі. Пропагандистка ослабла настільки, що не могла йти самостійно - їй довелося допомагати пересуватися кільком великим чоловікам.

На похорон Тиграна Кеосаяна злетівся весь кремлівський бомонд. Біля церкви помітили Філіпа Кіркорова, Федора Добронравова, Лоліту, Ларису Доліну, Тіну Канделакі, Костянтина Ернста, Марію Захарову, Володимира Машкова, Миколу Цискаридзе і Володимира Мединського. Пропандист був настільки важливий для Кремля, що вінок відправив навіть диктатор Володимир Путін.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян на відспівуванні Тиграна Кеосаяна / Скрін відео: росЗМІ

Тигран Кеосаян помер - як помер пропагандист

Тигран Кеосаян помер у ніч на 26 жовтня. Чоловік Маргарити Симоньян пережив два великих інфаркти міокарда - у 2008 і 2010 роках. Наприкінці грудня 2024 року його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії однієї з московських кардіологічних клінік, де Тигран переніс клінічну смерть.

@umka.novosti Маргарита Симоньян не може стримати сліз. Дружину Тиграна Кеосаяна ведуть під руки до Вірменської Церкви на Олімпійському проспекті.

Раніше Главред повідомляв, що пропагандистку Маргариту Симоньян викрили на брехні з приводу серйозного захворювання. Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані через онкологію, засумнівався в діагнозі путіністки.

Також колишня дружина російського пропутінського режисера Тиграна Кеосаяна Альона Хмельницька висловилася про смерть свого колишнього чоловіка. Вона написала, що для неї особисто, смерть путініста - велике горе, і вона закликає всіх залишатися людьми.

Про персону: Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама".

У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.

Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян новини шоу бізнесу
