"Мій рідний": актриса "Сватів" зробила інтимне зізнання про Кеосаяна

Олеся Железняк, яка знімалася в Україні, висловила правду про путініста Кеосаяна.

Железняк зробила зізнання про Кеосаяна / Колаж Главред, фото Телеграм

Актриса-путіністка Олеся Железняк, яка знімалася в українському серіалі "Свати", а потім співала оди терористові Путіну, який напав на мирну Україну, видала інтимну правду про свої стосунки з режисером Тиграном Кеосаяном.

Про це путіністка написала на своїй сторінці в Telegram, вдаючись до всеросійської істерики з приводу відвідування Кеосаяном концерту Кобзона.

"Ти назавжди залишишся в моєму серці! Згадую твій гумор, твою посмішку, прищур твоїх очей, твоє тепло, твою гарячність, твій талант! Ти дарував радість", - пише оскаженіла путіністка.

Железняк про путініста Кеосаяна / Скріншот Телеграма Железняк

Железняк, яка довгі роки знімалася в Україні, а потім підтримала напад терористичної Росії, каже, що Кеосаян їй був рідний.

"Пам'ятаю, як я прийшла до тебе на проби! Ми сиділи, гризли насіння і базікали! Ти був дуже рідний! Потім через майже 20 років прийшов у Ленком на "Поминальну молитву" з Ритою! І сказав, що плакав", - пише вона.

Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Також раніше стало відомо про те, що Маргариті Симоньян діагностували рак і видалили груди. Вона розповіла про це в програмі українофоба Володимира Соловйова.

Про персону: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама". У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон. Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

