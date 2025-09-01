Хто представить Україну на Євробаченні-2026: думка учасника Ziferblat

Валентин Лещинський відзначив талант свого конкурента з Нацвідбору-2025.

Україна на Євробаченні-2026 - Валя із Ziferblat висловився про конкурсантів / колаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band

Кого Валя Лещинський бачить наступним представником України на Євробаченні

Що пов'язує цього музиканта з конкурсом

На Євробаченні 2025 року Україну з піснею "Bird of Pray" представив гурт Ziferblat. Колектив показав на конкурсі хороший результат, і посів дев'яте місце.

Отримавши цінний досвід участі в Національному відборі, а потім і на самому Євробаченні, один з учасників Ziferblat Валентин Лещинський поділився своєю думкою про те, хто з українських артистів міг би представити Україну на Євробаченні-2026. Про це Валя розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Звучить!".

Лещинський вважає, що співак Khayat (Андрій Хайат), який на Нацвідборі-2025 отримав найвищий бал від журі, став би чудовим представником для нашої країни на Євробаченні-2026. "Я вважаю, що Україну наступного року міг би представити KHAYAT. Ми просто почали з того, чи зможуть MOLODI повторити… Але з тією роботою, яка пророблена за цей час, мені більш перспективним виглядає KHAYAT. І, знову ж таки, він переможець за балами від журі", - зазначає музикант.

Україна на Євробаченні-2026 - Валя із Ziferblat висловився про конкурсантів / Скриншот YouTube

Хайат тричі брав участь у Національному відборі на Євробачення: у 2019, 2020 і 2025 роках. Співак завжди виходив у фінал, але здобути перемогу йому ще жодного разу не вдалося.

Дивіться відео виступу на Національному відборі на Євробачення-2025 Khayat - Honor:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

