Національний відбір на Євробачення-2026: стартував прийом заявок на конкурс

У охочих блиснути талантом на Євробаченні 2026 року є цілих два місяці, щоб показати себе.

https://glavred.net/starnews/nacionalnyy-otbor-na-evrovidenie-2026-startoval-priem-zayavok-na-konkurs-10694984.html Посилання скопійоване

Нацвідбір на Євробачення-2026 - розкрито перші деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Читайте більше:

Коли завершиться прийом заявок на участь у Нацвідборі-2026

Коли відбудеться Національний відбір на Євробачення-2026

Українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала стала музичною продюсеркою Національного відбору на конкурс 2026 року. Першим її офіційним рішенням було відкриття прийому заявок на Нацвідбір-2026.

Джамала повідомила, що заявки на участь прийматимуть із третього вересня до 27 жовтня. Сам Національний відбір відбудеться традиційно в лютому.

відео дня

Українські єврофани зустріли цю новину з великим ентузіазмом, а в коментарях у соціальних мережах в одного українського співака вже утворився цілий фан-клуб. Так шанувальники Khayat, який уже тричі намагався пробитися на Євробачення, активно висувають його як представника України 2026 року. Сам артист не коментував, чи братиме участь у Нацвідборі.

Нацвідбір на Євробачення-2026 - розкрито перші деталі / instagram.com/suspilne.eurovision

Нацвідбір на Євробачення-2026 - розкрито перші деталі / instagram.com/suspilne.eurovision

Нацвідбір на Євробачення-2026 - розкрито перші деталі / instagram.com/suspilne.eurovision

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про чутки, пов'язані з молодшим братом української співачки Аліни Гросу. Восьмирічного Михайла багато хто вважає сином артистки, якого вона віддала батькам.

Також юна дівчина Остапа Ступки показала домашні кадри з ним. Маргарита Ткач молодша за актора на 35 років, але ця особливість їхнього роману її абсолютно не бентежить.

Читайте також:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред