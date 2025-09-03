Національний відбір на Євробачення-2026: стартував прийом заявок на конкурс

Читайте більше:
- Коли завершиться прийом заявок на участь у Нацвідборі-2026
- Коли відбудеться Національний відбір на Євробачення-2026
Українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала стала музичною продюсеркою Національного відбору на конкурс 2026 року. Першим її офіційним рішенням було відкриття прийому заявок на Нацвідбір-2026.
Джамала повідомила, що заявки на участь прийматимуть із третього вересня до 27 жовтня. Сам Національний відбір відбудеться традиційно в лютому.
Українські єврофани зустріли цю новину з великим ентузіазмом, а в коментарях у соціальних мережах в одного українського співака вже утворився цілий фан-клуб. Так шанувальники Khayat, який уже тричі намагався пробитися на Євробачення, активно висувають його як представника України 2026 року. Сам артист не коментував, чи братиме участь у Нацвідборі.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про чутки, пов'язані з молодшим братом української співачки Аліни Гросу. Восьмирічного Михайла багато хто вважає сином артистки, якого вона віддала батькам.
Також юна дівчина Остапа Ступки показала домашні кадри з ним. Маргарита Ткач молодша за актора на 35 років, але ця особливість їхнього роману її абсолютно не бентежить.
Читайте також:
- Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей
- Перейшла на іншу мову: чим Каменських займається в США насправді
- "Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред