"Розбила мені серце": Барських зі сцени зробив зізнання про роман із Лободою

Макс Барських і Світлана Лобода - роман / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Лобода, Макс Барських

Шанувальниця загнала відомого співака Макса Барських у кут запитанням про роман зі Світланою Лободою. У Telegram-каналі "Злива" з 'явився ролик із концерту в Полтаві, де фанатка отримала змогу запитати кумира, чи були стосунки знаменитостей реальними.

Дівчина поцікавилася в Макса, чи може вона поставити йому особисте запитання. Отримавши згоду, фанатка скористалася можливістю.

"Так був роман із Лободою чи ні?", - прямо запитала прихильниця.

Макс Барських - особисте життя / фото: instagram.com, Макс Барських

Барських не став викручуватися з відповіддю і зізнався, що залишив почуття до співачки в минулому. Розрив залишив у нього не найкращі спогади.

"Це вже минуле. Між нами більше нічого немає. Вона розбила мені серце", - висловився артист.

Світлана Лобода - роман з Барських / фото: instagram.com, Світлана Лобода

Також дівчина поставила додаткове запитання, чи був роман зірок справжнім або ж простою піар-історією. На це Макс відповів ще різкіше - він згадав про шрам, який з'явився на його руці після виступу на "Фабриці зірок", де він нашкодив собі просто на сцені. Ходили чутки, що він зробив це через нерозділені почуття до Світлани.

"Шрам залишився в мене, якщо що. Можеш подивитися", - сказав Барських.

Про персону: Світлана Лобода Світлана Лобода - українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "До біса любовь", "Родной" тощо.

