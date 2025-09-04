Рус
1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

Еліна Чигис
4 вересня 2025, 12:29
58
Телеканал 1+1 Україна відзначив важливу дату.
Ведучі 1+1 Україна
Ведучі 1+1 Україна / фото: скрін 1+1 Україна

Учора, 3 вересня, телеканалу 1+1 Україна виповнилося 30 років, тому точно варто згадати, як відкривалися нові обличчя на телеканалі.

За цей час багато чого змінилося, але незмінними залишалися цінності та обличчя, які вже стали рідними для українців.

Ось як змінилися знаменитості телеканалу:

відео дня

Руслан Сенічкін

Ведучий Сніданку з 1+1

Руслан Сенічкін
Руслан Сенічкін / фото: 1+1 Україна

Людмила Барбір

Ведуча Сніданку з 1+1

Людмила Барбір
Людмила Барбір / фото: 1+1 Україна

Єгор Гордєєв

Ведучий Сніданку з 1+1

Єгор Гордєєв
Єгор Гордєєв / фото: 1+1 Україна

Неля Шовкопляс

Ведуча Сніданку з 1+1

Неля Шовкопляс
Неля Шовкопляс / фото: 1+1 Україна

Алла Мазур

Ведуча 1+1 Марафон і ТСН.Тиждень.

Алла Мазур
Алла Мазур / фото: 1+1 Україна

Марічка Падалко

Ведуча 1+1 Марафон

Марічка Падалко
Марічка Падалко / фото: 1+1 Україна

Святослав Гринчук

Ведучий 1+1 Марафон

Святослав Гринчук
Святослав Гринчук / фото: 1+1 Україна

Соломія Вітвіцька

Ведуча 1+1 Марафон

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / фото: 1+1 Україна

Костянтин Грубич

Ведучий рубрики Знаю-споживаю у Сніданку з 1+1

Константин Грубич
Костянтин Грубич / фото: 1+1 Україна

Валентина Хамайко

Ведуча Сніданку з 1+1 і проєкту Анатомія дива

Валентина Хамайко
Валентина Хамайко / фото: 1+1 Україна

Юрій Горбунов

Ведучий проєктів Колесо фортуни, Танці з зірками, Голос країни.

Юрій Горбунов
Юрій Горбунов / фото: 1+1 Україна

