1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

Учора, 3 вересня, телеканалу 1+1 Україна виповнилося 30 років, тому точно варто згадати, як відкривалися нові обличчя на телеканалі.
За цей час багато чого змінилося, але незмінними залишалися цінності та обличчя, які вже стали рідними для українців.
Ось як змінилися знаменитості телеканалу:
Руслан Сенічкін
Ведучий Сніданку з 1+1
Людмила Барбір
Ведуча Сніданку з 1+1
Єгор Гордєєв
Ведучий Сніданку з 1+1
Неля Шовкопляс
Ведуча Сніданку з 1+1
Алла Мазур
Ведуча 1+1 Марафон і ТСН.Тиждень.
Марічка Падалко
Ведуча 1+1 Марафон
Святослав Гринчук
Ведучий 1+1 Марафон
Соломія Вітвіцька
Ведуча 1+1 Марафон
Костянтин Грубич
Ведучий рубрики Знаю-споживаю у Сніданку з 1+1
Валентина Хамайко
Ведуча Сніданку з 1+1 і проєкту Анатомія дива
Юрій Горбунов
Ведучий проєктів Колесо фортуни, Танці з зірками, Голос країни.
