1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

Телеканал 1+1 Україна відзначив важливу дату.

Ведучі 1+1 Україна / фото: скрін 1+1 Україна

Учора, 3 вересня, телеканалу 1+1 Україна виповнилося 30 років, тому точно варто згадати, як відкривалися нові обличчя на телеканалі.

За цей час багато чого змінилося, але незмінними залишалися цінності та обличчя, які вже стали рідними для українців.

Ось як змінилися знаменитості телеканалу:

Руслан Сенічкін

Ведучий Сніданку з 1+1

Руслан Сенічкін / фото: 1+1 Україна

Людмила Барбір

Ведуча Сніданку з 1+1

Людмила Барбір / фото: 1+1 Україна

Єгор Гордєєв

Ведучий Сніданку з 1+1

Єгор Гордєєв / фото: 1+1 Україна

Неля Шовкопляс

Ведуча Сніданку з 1+1

Неля Шовкопляс / фото: 1+1 Україна

Алла Мазур

Ведуча 1+1 Марафон і ТСН.Тиждень.

Алла Мазур / фото: 1+1 Україна

Марічка Падалко

Ведуча 1+1 Марафон

Марічка Падалко / фото: 1+1 Україна

Святослав Гринчук

Ведучий 1+1 Марафон

Святослав Гринчук / фото: 1+1 Україна

Соломія Вітвіцька

Ведуча 1+1 Марафон

Соломія Вітвіцька / фото: 1+1 Україна

Костянтин Грубич

Ведучий рубрики Знаю-споживаю у Сніданку з 1+1

Костянтин Грубич / фото: 1+1 Україна

Валентина Хамайко

Ведуча Сніданку з 1+1 і проєкту Анатомія дива

Валентина Хамайко / фото: 1+1 Україна

Юрій Горбунов

Ведучий проєктів Колесо фортуни, Танці з зірками, Голос країни.

Юрій Горбунов / фото: 1+1 Україна

