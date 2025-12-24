Ексучасниця дуету Пара Нормальних уперше заговорила про стосунки та весілля

Анна Добриднєва поділилася частинкою особистого щастя.

Анна Добриднєва чоловік - що відомо про особисте життя співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Що відбувається в особистому житті Анни Добриднєвої

Що артистка думає про весілля

Українська співачка і колишня учасниця дуету Пара Нормальних Анна Добриднєва нарешті перестала приховувати, що відбувається на її любовному фронті. Ще на початку літа артистка зізнавалася, що їй поки нічого розповісти про це, а тепер вона світиться від ніжних почуттів.

Про те, що більше не самотня, Добриднєва повідомила в бесіді з "Наодинці з Гламуром". "Так, я закохана. Ця людина з іншої сфери (не з шоу-бізнесу - прим. редактора)", - каже Анна.

При цьому співачка зазначила, що до весілля не готується. Це, на її думку, не найважливіша частина стосунків. "Це (весілля - прим. редактора) для мене несуттєво, насправді. Це буде більше залежить навіть від партнера, якщо він захоче вже. Я про це навіть не думаю", - поділилася Анна Добриднєва.

Анна Добриднєва чоловік - що відомо про особисте життя співачки / Скриншот YouTube

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Про персону: Анна Добриднєва Анна Добриднєва - українська співачка, авторка пісень, телеведуча, екссолістка гурту Пара Нормальних. З 2014 року активно працює над сольним проєктом "Анна Добриднєва", повідомляє Вікіпедія.

