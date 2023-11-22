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"Вони захищають Україну, розмовляючи мовою загарбника": Бенюк підтримав Фаріон у мовному скандалі

Дмитро Відоменко
22 листопада 2023, 16:26
Легендарний актор Богдан Бенюк став на захист ексдепутатки Верховної Ради і мовознавця Ірини Фаріон, яка опинилася в епіцентрі мовного скандалу.
Бенюк, Фаріон
Богдан Бенюк підтримав Ірину Фаріон / колаж Главред, фото УНІАН

Знаменитий український актор театру і кіно Богдан Бенюк став на захист екснардепа депутатки і викладача лінгвістики Ірини Фаріон, яка нещодавно опинилася в епіцентрі мовного скандалу. Про це він розповів в інтерв'ю "Обозрєватєль".

"І ті громадяни України, які не спілкуються українською мовою, повинні зрозуміти, що, говорячи російською мовою, вони продовжують просувати "русский мир" в Україні. І це треба визнати всім. У першу чергу - керівникам держави, які до цього спонукають, усім працівникам, які працюють у державних установах, керівництву української армії та командирам, які дають присягу на служіння Україні українською мовою. Фаріон сказала правильну річ і не побоялася це зробити під час війни", – каже Бенюк.

Дісталося від Бенюка і тим українцям, які, їдучи за кордон, продовжують спілкуватися мовою країни-агресора РФ. Причому артист в запалі розмови заявив про те, що для російськомовних бійців ЗСУ не варто робити винятків.

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"Треба задуматися тим людям, які виросли в Україні. Їм ганьба! Те, що вони захищають Україну, – супер. Але вони захищають, розмовляючи мовою загарбника. Це неприпустимо. Вони повинні це зрозуміти і змінити своє ставлення до найважливішого – громадянства України. Бо той громадянин України, хто є носієм мови, вважається її громадянином, а всіх інших я вважаю загарбниками. Це стосується і українців за кордоном. Якщо вони не спілкуються українською мовою, то які вони українці? Їх потрібно викреслювати і говорити, що вони росіяни", – підсумував артист.

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилась нахабним "наїздом" на російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Після висловлювань Фаріон військові були розгнівані і накинулися на неї. Однак мовознавець не знайшла нічого кращого і поскаржилася ОП на військових. Вона закликала покарати військових, які нецензурно "послали" її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.

У Львові багато студентів збунтувалися проти Фаріон і зажадали її звільнення. 15 листопада стало відомо про те, що СБУ відкрила справу на Фаріон. Її підозрюють за 4 статтями.

Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської політехніки. Приводом звільнення стало порушення 41 статті Кодексу законів про працю. У Міносвіти підтвердили, що ректор вже підписав заяву на звільнення.

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Ірина Фаріон Богдан Бенюк новини шоу бізнесу
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