Скандал з Фаріон отримав продовження: екс-нардепка поскаржилась ОП на військових

Фаріон закликала покарати військових, які нецензурно "послали" її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.

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Фаріон звернулась до Зеленського через Жоріна і Кротевича / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Вікіпедія

Екс-нардепка, мовознавиця Ірина Фаріон поскаржилась президенту Володимиру Зеленському, Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустемові Умєрову на керівництво бригади "Азову" і "Третьої штурмової", які відповіли нецензурною лексикою на її претензії до російськомовних військових.

Текст звернення опубліковано у блогах Української правда. У ньому Фаріон стверджує, що перший заступник командира 3-ої ОШБр майор Максим Жорін та начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич начебто "паплюжать честь українського офіцер і кидають тінь на всю українську армію".

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Фаріон нагадала про ситуацію, коли вона в інтерв'ю ЗМІ критикувала військових ЗСУ, які послуговуються на службі російською мовою. Після чого Жорін і Кротевич виявили "публічну неповагу до пані", а отже, за логікою Фаріон, долучилися до "потурання воїнської честі".

"Жорін та п. Кротевич вдаються до суб'єктивних оцінних суджень, що мають на меті публічно дискредитувати та паплюжити мою честь та гідність. Це ніщо інше, як втілення так званої "культури скасування", - написала мовознавиця.

Далі Фаріон припустила, що йдеться про "політизацію армії і нечуване вивищення одних військових формувань над іншими".

Фаріон попросила військово-політичне керівництво "вжити необхідних заходів щодо хамської поведінки" Жоріна і Кротевича.

Реакція ректора "Львівської політехніки"

Раніше у коментарі для Еспресо ректор "Львівської політехніки" Юрій Бобало зазначив, що він підтримує студентів, які закликали звільнити Фаріон.

"Що значить, чи підтримуєте своїх студентів? Звичайно підтримую", - сказав Бобало.

На уточнювальні запитання ректор "Львівської політехніки" відповідати відмовився.

Скандал з Іриною Фаріон

Як писав Главред, нещодавно мовознавиця зробила скандальну заяву на адресу українських захисників, які спілкуються російською. Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Студенти "Львівської політехніки" закликали звільнити Фаріон з університету через розпалювання мовної ворожнечі.

Та це не перший скандал, у який втрапляє Ірина Фаріон. Напередодні колишня депутатка ВР Ірина Фаріон опублікувала на своєму Telegram-каналі лист студента з Криму, який висловив їй підтримку щодо попереднього скандалу між Фаріон та військовими.

У листі студент стверджував, що він підтримує популяризацію української мови та чекає звільнення Криму від окупантів. Разом з листом Фаріон опублікувала й особисті дані хлопця. На прохання своїх підписників "затерти" адресу відправника, екс-нардепка відповіла обуренням і цього не зробила.

Вже невдовзі до студента "завітали" співробітники ФСБ, а російські окупанти затриманню українця за "вкидом" Фаріон відверто раділи. Фаріон не вибачилась, понад те - назвала подію "провокацією", яка була начебто інспірована російськими спецслужбами.

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