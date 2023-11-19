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"Неуч" і "зброд": скандалістка Фаріон накинулася на міністра і обізвала студентів

Ангеліна Підвисоцька
19 листопада 2023, 23:40оновлено 20 листопада, 00:18
Український мовознавець Ірина Фаріон вважає, що її звільнили з Львівської політехніки незаконно.
Ірина Фаріон
Ірина Фаріон обізвала міністра освіти і студентів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Скандальна Ірина Фаріон, яку звільнили з Львівської політехніки не може з цим змиритися і записала гнівне відео, в якому обізвала своїх студентів і міністра освіти і науки України. Відео вже розлетілося в Мережі.

Фаріон назвала міністра Оксена Лісового "неучем" і каже, що її звільнили "під тиском зверху".

"Я проаналізую тільки текст від головного неуча країни, від головного плагіатора країни, від людини, якій байдужі власні наукові досягнення. Ця людина сьогодні представляє Міністерство освіти, прізвище цієї людини - Лісовий", - заявила Фаріон.

відео дня

Скандальна Фаріон не забула і про студентів, які ополчилися і виступили проти неї через жорсткі висловлювання про українських військових. Вона назвала студентів "збродом з матюками" і додала, що вони нібито навіть "не мають відношення до Львівської політехніки".

"Я була професором кафедри української мови. Так ось, ви на професора кафедри української мови нацькували дивний збрід з матюками гаслами, яких ви назвали студентами, які не мають ніякого відношення до Львівської політехніки", - додала вона.

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова. Вона зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Після висловлювань Фаріон військові були розгнівані і накинулися на неї. Однак мовознавець не знайшла нічого кращого і поскаржилася ОП на військових. Вона закликала покарати військових, які нецензурно "послали" її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.

У Львові багато студентів збунтувалися проти Фаріон і зажадали її звільнення. 15 листопада стало відомо про те, що СБУ відкрила справу на Фаріон. Її підозрюють за 4 статтями.

Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської Політехніки. Приводом звільнення стало порушення 41 ст. Кодексу законів про працю. У Міносвіти підтвердили, що ректор вже підписав заяву на звільнення.

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Фаріон Ірина Фаріон
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