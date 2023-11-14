Фаріон відхрестилася від "здачі" студента з Криму та звинуватила у всьому ФСБ

Екснардеп заявила, що Максим Глєбов не просив не розголошувати його лист, тому вона й опублікувала його у своєму Telegram-каналі.

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Ірина Фаріон відповіла на звинувачення в "здачі" силовикам РФ студента з Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Екснардеп і український мовознавець Ірина Фаріон відповіла на звинувачення на свою адресу щодо того, що вона "здала" студента з тимчасово окупованого Криму, опублікувавши його лист на підтримку України та української мови.

За її словами, автор листа Максим Глєбов не просив не розголошувати лист, тому вона і опублікувала його в своєму Telegram-каналі.

"Якщо цей студент, що вмент відхрестився від своїх слів, реально з Криму, то він точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Попри те, він чомусь це зробив, і не вказав, аби не ширити його допису публічно, про що деякі дописувачі зазначають і, як вислід, їхні дописи публікую анонімно", - написала Фаріон у своєму блозі на Українській правді.

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Екснардеп також заявила про "провокації ФСБ" і про те, що їй на телефон і електронну пошту надходять погрози.

"Складається враження, що в цій зливі дзвінків і в дописі "студента з Криму" один диригент – московська ФСБ", - написала екснардеп.

"Не треба перекладати з хворої голови на здорову, а звинувачення на мою адресу не мають під собою жодних підвалин, бо їхнє підґрунтя, найімовірніше, московське ФСБ. Маю намір щодо цього звернутися до СБУ", - заявила Фаріон.

Скандал з Іриною Фаріон

Екснардеп і український мовознавець Ірина Фаріон опинилася в центрі гучного скандалу, розпалюючи ворожнечу між україномовним та російськомовним населенням України. Вона цинічно заявила, що мовна боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції".

Українців, які говорять російською мовою, Фаріон назвала "внутрішніми ворогами", "дикунами" і "чортами з рогами і копитами" і закликала "боротися" проти них.

Також Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних захисників з бригади "Азов".

Пізніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова, який написав Ірині Фаріон листа на підтримку її позиції щодо української мови. Екснардеп опублікувала його з своєму Telegram-каналі, завдяки чому, ймовірно, російські спецслужби і звернули увагу на українського патріота.

Студент, який навчається на першому курсі української філології, опинився в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС.

Омбудсмен Дмитро Лубинець направив заяву на колишнього нардепа Ірину Фаріон до правоохоронних органів. Причиною стало те, що вона "здала" окупантам в Криму проукраїнськи налаштованого студента.

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