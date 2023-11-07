Скандал з образами на адресу 'азовців': Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець прокоментував скандал з образливими висловлюваннями колишнього народного депутата Ірини Фаріон на адресу українських захисників з бригади Азов.
Як написав він у своєму Telegram, у Збройних силах України служать і захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання і переконань, різного місця проживання.
"Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України", - підкреслив він.
Омбудсмен зазначив, що вже звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення з приводу перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування.
"Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України", - написав Лубінець і нагадав, що дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена.
Новий зашквар Ірини Фаріон
Нагадаємо, раніше Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників з бригади "Азов".
На її думку, ці бійці порушують законодавство, яке зобов'язує розмовляти українською мовою.
Вона також каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.
"Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме українською мовою? Вони такі великі патріоти, покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила екс-нардеп.
Раніше Фаріон "оцінила" людей, які не говорять українською мовою. Ірина Фаріон заявила, що людина, яка не знає своєї мови - "зрадник" і "не людина".
Нагадаємо, раніше Олександр Авраменко розповідав про те, як правильно лаятися українською мовою. Він порадив використовувати кілька слів замість російського "блін" і нецензурної лексики.
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