Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської Політехніки

Скандальну українську мовознавицю Ірину Фаріон, яка різко висловлювалася про російськомовних військових, з ганьбою звільнили з Львівської Політехніки. Заява про звільнення з'явилася в Мережі.
Варто зазначити, що Фаріон звільнили за статтею. Приводом стало порушення 41 ст. Кодексу законів про працю: "Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи".
Варто зазначити, що ще 3 дні тому колектив учбового закладу вигороджував Фаріон і намагався відбілити її репутацію. Там заявили, що її фрази нібито були вирвані з контексту.
"Довільна і упереджена інтерпретація вирваних з контексту інтерв'ю фраз і войовничо-агресивні заклики щодо Ірини Фаріон, які раз у раз зустрічаються в соцмережах, наводять на думку про цілеспрямоване цькування", - йшлося в повідомленні.
Реакція Міносвіти
Міністр науки і освіти України Оксен Лісовий підтвердив, що ректор вже підписав заяву на звільнення Фаріон. Він подякував студентам, які стали "двигуном змін і трансформацій".
"Позиція Міністерства незмінна-людям, які не поділяють цінності гідності і не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюся, СБУ в рамках відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловлюванням і діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки", - написав Лісовий.
Скандальні висловлювання Фаріон
Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова. Вона зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.
Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.
Після висловлювань Фаріон військові були розгнівані і накинулися на неї. Однак мовознавець не знайшла нічого кращого і поскаржилася ОП на військових. Вона закликала покарати військових, які нецензурно "послали" її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.
У Львові багато студентів збунтувалися проти Фаріон і зажадали її звільнення. 15 листопада стало відомо про те, що СБУ відкрила справу на Фаріон. Її підозрюють за 4 статтями.
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