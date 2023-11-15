Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської Політехніки

Ірину Фаріон звинуватили в аморальному проступку, не сумісного з продовженням діяльності.

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Ірину Фаріон звільнили з Львівської Політехніки / Колаж : Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Скандальну українську мовознавицю Ірину Фаріон, яка різко висловлювалася про російськомовних військових, з ганьбою звільнили з Львівської Політехніки. Заява про звільнення з'явилася в Мережі.

Варто зазначити, що Фаріон звільнили за статтею. Приводом стало порушення 41 ст. Кодексу законів про працю: "Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи".

Ірину Фаріон звільнили з Львівської Політехніки/ фото: Telegram

Варто зазначити, що ще 3 дні тому колектив учбового закладу вигороджував Фаріон і намагався відбілити її репутацію. Там заявили, що її фрази нібито були вирвані з контексту.

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"Довільна і упереджена інтерпретація вирваних з контексту інтерв'ю фраз і войовничо-агресивні заклики щодо Ірини Фаріон, які раз у раз зустрічаються в соцмережах, наводять на думку про цілеспрямоване цькування", - йшлося в повідомленні.

Реакція Міносвіти

Міністр науки і освіти України Оксен Лісовий підтвердив, що ректор вже підписав заяву на звільнення Фаріон. Він подякував студентам, які стали "двигуном змін і трансформацій".

"Позиція Міністерства незмінна-людям, які не поділяють цінності гідності і не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюся, СБУ в рамках відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловлюванням і діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки", - написав Лісовий.

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова. Вона зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Після висловлювань Фаріон військові були розгнівані і накинулися на неї. Однак мовознавець не знайшла нічого кращого і поскаржилася ОП на військових. Вона закликала покарати військових, які нецензурно "послали" її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.

У Львові багато студентів збунтувалися проти Фаріон і зажадали її звільнення. 15 листопада стало відомо про те, що СБУ відкрила справу на Фаріон. Її підозрюють за 4 статтями.

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