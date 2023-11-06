"Вони очманілі": Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова

Ірина Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників.

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Ірина Фаріон зробила заяву на адресу бійців Азова / Колаж: Главред, Фото: Facebook/azov.media, УНІАН

Колишня народний депутат Ірина Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників з бригади "Азов".

На її думку, ці бійці порушують законодавство, яке зобов'язує розмовляти українською мовою. Про це вона заявила в інтерв'ю Яніні Соколовій.

"Що вам, хлопці, заважає, якщо ви такі "потужні", і ви тоді дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону Про Збройні сили? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії - це набрід тоді. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою", - заявила екс-нардеп.

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Вона також каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

"Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме українською мовою? Вони такі великі патріоти, покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила екс-нардеп.

Дивіться відео - нова скандальна заява Ірини Фаріон:

/ Скріншот

Раніше Фаріон "оцінила" людей, які не говорять українською мовою. Ірина Фаріон заявила, що людина, яка не знає своєї мови - "зрадник" і "не людина".

Нагадаємо, раніше Олександр Авраменко розповідав про те, як правильно лаятися українською мовою. Він порадив використовувати кілька слів замість російського" блін " і нецензурної лексики.

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