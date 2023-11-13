У "Львівській політехніці" відреагували на скандал з Фаріон

В університеті "Львівська політехніка" відреагували на скандал зі своєю викладачкою, екс-нардепкою Іриною Фаріон, яка сприяла затриманню співробітниками ФСБ у Криму українського студента.
В прес-службі "ЛП" на питання Суспільного Крим чи реагуватимуть на дії Ірини Фаріон зазначили, що там сформована робоча група, яка опрацьовує це питання.
Підсумки планують оприлюднити 22-го листопада.
Скандал з Іриною Фаріон
Напередодні колишня депутатка ВР Ірина Фаріон опублікувала на своєму Telegram-каналі лист студента з Криму, який висловив їй підтримку щодо попереднього скандалу між Фаріон та військовими.
У листі студент стверджував, що він підтримує популяризацію української мови та чекає звільнення Криму від окупантів.
Натомість Фаріон разом з листом опублікувала й особисті дані хлопця. На прохання своїх підписників "затерти" адресу відправника, екс-нардепка відповіла обуренням і цього не зробила.
Вже невдовзі до студента "завітали" співробітники ФСБ, а російські окупанти затриманню українця за "вкидом" Фаріон відверто раділи.
Фаріон не вибачилась, понад те - назвала подію "провокацією", яка була начебто інспірована російськими спецслужбами.
Це не перший скандал, у який втрапляє Ірина Фаріон. Раніше мовознавиця зробила скандальну заяву на адресу українських захисників, які спілкуються російською. Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.
Студенти "Львівської політехніки" закликали звільнити Фаріон з університету через розпалювання мовної ворожнечі.
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