У "Львівській політехніці" відреагували на скандал з Фаріон

Фаріон фактично "здала" російським спецслужбам кримського студента, який написав їй лист підтримки.

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Фаріон знову потрапила у скандал / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В університеті "Львівська політехніка" відреагували на скандал зі своєю викладачкою, екс-нардепкою Іриною Фаріон, яка сприяла затриманню співробітниками ФСБ у Криму українського студента.

В прес-службі "ЛП" на питання Суспільного Крим чи реагуватимуть на дії Ірини Фаріон зазначили, що там сформована робоча група, яка опрацьовує це питання.

Підсумки планують оприлюднити 22-го листопада.

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Скандал з Іриною Фаріон

Напередодні колишня депутатка ВР Ірина Фаріон опублікувала на своєму Telegram-каналі лист студента з Криму, який висловив їй підтримку щодо попереднього скандалу між Фаріон та військовими.

У листі студент стверджував, що він підтримує популяризацію української мови та чекає звільнення Криму від окупантів.

Натомість Фаріон разом з листом опублікувала й особисті дані хлопця. На прохання своїх підписників "затерти" адресу відправника, екс-нардепка відповіла обуренням і цього не зробила.

Вже невдовзі до студента "завітали" співробітники ФСБ, а російські окупанти затриманню українця за "вкидом" Фаріон відверто раділи.

Фаріон не вибачилась, понад те - назвала подію "провокацією", яка була начебто інспірована російськими спецслужбами.

Це не перший скандал, у який втрапляє Ірина Фаріон. Раніше мовознавиця зробила скандальну заяву на адресу українських захисників, які спілкуються російською. Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Студенти "Львівської політехніки" закликали звільнити Фаріон з університету через розпалювання мовної ворожнечі.

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