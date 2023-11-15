СБУ відкрила справу на Фаріон: підозрюють за 4 статтями Кримінального кодексу

У своїх соцмережах депутатка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму.

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СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Youtube

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом, повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, у своїх соцмережах депутатка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

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Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Досудове розслідування триває.

Скандал із Фаріон

Нагадаємо, що Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова через українську мову. Ірина Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників.

Фаріон відхрестилася від "здачі" студента з Криму та звинуватила у всьому ФСБ. Екснардеп заявила, що Максим Глєбов не просив не розголошувати його лист, тому вона й опублікувала його у своєму Telegram-каналі.

У Львові збунтувалися проти Фаріон. Студенти кажуть, що їхня вимога звільнення викладачки пов'язана з негативним висловлюванням викладачки на адресу російськомовних військових ЗСУ.

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